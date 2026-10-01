Colapinto busca su revancha este fin de semana: cronograma del Gran Premio que se corre en Malasia

El circuito de Sepang vuelve así a recibir a la máxima categoría después de nueve años. La pista, inaugurada en 1999, se caracteriza por sus largas rectas, fuertes frenadas y curvas de alta velocidad.

Además, el clima puede convertirse en uno de los grandes protagonistas del fin de semana. Las altas temperaturas, la humedad y las habituales lluvias tropicales pueden modificar rápidamente las condiciones de pista y obligar a los equipos a cambiar sus estrategias.

Cómo es el circuito de Sepang

El trazado malasio tiene una extensión de 5,543 kilómetros y la carrera está prevista a 56 vueltas, para completar una distancia total de 310,408 kilómetros.

El circuito de Sepang volverá a recibir a la Fórmula 1 después de nueve años y será escenario de la decimosexta fecha de la temporada.

Sepang fue escenario del Gran Premio de Malasia entre 1999 y 2017. El último ganador de la Fórmula 1 allí fue Max Verstappen, mientras que el récord de vuelta de la pista pertenece a Sebastian Vettel, con 1:34.080, establecido en 2017.

La carrera de este fin de semana será además una prueba particular para los pilotos y los equipos por las condiciones climáticas que pueden presentarse durante las distintas sesiones.

F1: cronograma completo del GP de Bahréin en Malasia

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 2 de octubre

Práctica Libre 1: 1:30

1:30 Práctica Libre 2: 5:00

Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 1:30

1:30 Clasificación: 5:00

Domingo 4 de octubre