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Colapinto busca su revancha este fin de semana: cronograma del Gran Premio que se corre en Malasia

La Fórmula 1 disputará la fecha 16 de la temporada en el circuito de Sepang, en Malasia, aunque la carrera conservará el nombre de Gran Premio de Bahréin. Franco Colapinto volverá a competir con su Alpine tras su muy mala actuación en Azerbaiyán.

La Fórmula 1 tendrá este fin de semana una de las situaciones más particulares de su historia: el Gran Premio se llamará Bahréin, pero se correrá en Malasia. La decimosexta fecha de la temporada 2026 tendrá como escenario el circuito de Sepang, después de que la categoría debiera modificar su calendario por la situación de seguridad en Medio Oriente.

Franco Colapinto será uno de los protagonistas de la jornada con su Alpine. El argentino buscará recuperarse después del complicado final que tuvo en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde abandonó tras un incidente en pista junto a su compañero Pierre Gasly.

Por qué el GP de Bahréin se corre en Malasia

El Gran Premio de Bahréin estaba previsto originalmente para marzo, pero la carrera fue cancelada junto con el Gran Premio de Arabia Saudita debido al conflicto en Medio Oriente. Ante la necesidad de mantener el calendario de la temporada, la Fórmula 1 incorporó una competencia en Sepang, un circuito que no recibe a la categoría desde 2017.

La decisión dio lugar a una situación poco habitual: Malasia será el país anfitrión, pero la competencia mantendrá oficialmente la denominación de Gran Premio de Bahréin. De esta manera, la fecha ocupará el lugar que originalmente correspondía a la carrera de Sakhir.

El circuito de Sepang vuelve así a recibir a la máxima categoría después de nueve años. La pista, inaugurada en 1999, se caracteriza por sus largas rectas, fuertes frenadas y curvas de alta velocidad.

Además, el clima puede convertirse en uno de los grandes protagonistas del fin de semana. Las altas temperaturas, la humedad y las habituales lluvias tropicales pueden modificar rápidamente las condiciones de pista y obligar a los equipos a cambiar sus estrategias.

Cómo es el circuito de Sepang

El trazado malasio tiene una extensión de 5,543 kilómetros y la carrera está prevista a 56 vueltas, para completar una distancia total de 310,408 kilómetros.

El circuito de Sepang volverá a recibir a la Fórmula 1 después de nueve años y será escenario de la decimosexta fecha de la temporada.

El circuito de Sepang volverá a recibir a la Fórmula 1 después de nueve años y será escenario de la decimosexta fecha de la temporada.

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Sepang fue escenario del Gran Premio de Malasia entre 1999 y 2017. El último ganador de la Fórmula 1 allí fue Max Verstappen, mientras que el récord de vuelta de la pista pertenece a Sebastian Vettel, con 1:34.080, establecido en 2017.

La carrera de este fin de semana será además una prueba particular para los pilotos y los equipos por las condiciones climáticas que pueden presentarse durante las distintas sesiones.

F1: cronograma completo del GP de Bahréin en Malasia

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 2 de octubre

  • Práctica Libre 1: 1:30
  • Práctica Libre 2: 5:00

Sábado 3 de octubre

  • Práctica Libre 3: 1:30
  • Clasificación: 5:00

Domingo 4 de octubre

  • Carrera: 4:00

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