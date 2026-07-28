Franco Colapinto será la "princesa pasajera"

Colapinto se suma a una lista de estrellas de la categoría que ya pasaron por el ciclo, entre ellos Charles Leclerc, Alex Albon, Gabriel Bortoleto, Valtteri Bottas y otros nombres de peso del paddock.

Quién es Amelia Dimoldenberg

Amelia Dimoldenberg es la creadora del fenómeno viral "Chicken Shop Date", la serie de entrevistas en la que convoca a celebridades -Jennifer Lawrence, Cher, Billie Eilish, Andrew Garfield, entre muchos otros- a “citas” en locales de pollo frito de Londres. Su estilo humor inexpresivo (deadpan), incómodo y seductor la convirtió en una de las entrevistadoras más originales de la actualidad y le abrió las puertas a la alfombra roja de los Oscar, donde ya ofició de corresponsal oficial.