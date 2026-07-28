Franco Colapinto será la "princesa pasajera"

La youtuber inglesa Amelia Dimoldenberg lo entrevistará para su popular serie de videos "Passenger Princess" con pilotos de Fórmula 1.
El piloto argentino Franco Colapinto dará un nuevo paso fuera de las pistas y se convertirá en el próximo entrevistado de la influencer y comediante británica Amelia Dimoldenberg, para el popular formato "Passenger Princess" (“princesa pasajera”.)
La propia conductora del ciclo la que lo confirmó a través de sus redes sociales con un posteo que generó inmediato revuelo entre los fans argentinos “¡Aprendiendo mi izquierda y derecha! Passenger Princess con @francolapinto sale el MIÉRCOLES 5pm”.
El episodio se estrenará este miércoles 29 de julio, a las 13 horas (de Argentina), en el canal de YouTube de la creadora de contenido.
"Passenger Princess" es la serie original de Dimoldenberg producida junto a la Fórmula 1 (Dimz Inc. + F1) en donde, la británica se sube al auto con pilotos de la máxima categoría, quienes la “enseñan” a manejar mientras mantienen una charla descontracturada, irónica y llena del humor ácido que la hizo famosa.
Colapinto se suma a una lista de estrellas de la categoría que ya pasaron por el ciclo, entre ellos Charles Leclerc, Alex Albon, Gabriel Bortoleto, Valtteri Bottas y otros nombres de peso del paddock.
Amelia Dimoldenberg es la creadora del fenómeno viral "Chicken Shop Date", la serie de entrevistas en la que convoca a celebridades -Jennifer Lawrence, Cher, Billie Eilish, Andrew Garfield, entre muchos otros- a “citas” en locales de pollo frito de Londres. Su estilo humor inexpresivo (deadpan), incómodo y seductor la convirtió en una de las entrevistadoras más originales de la actualidad y le abrió las puertas a la alfombra roja de los Oscar, donde ya ofició de corresponsal oficial.
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