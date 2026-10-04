Colapinto luchó, avanzó ocho posiciones pero no pudo y quedó 13°: así fue el GP de Bahréin de Fórmula 1

La estrategia volvió a ser determinante durante la segunda mitad de la prueba. Tras haber retrocedido hasta el 19º lugar, el pilarense recuperó terreno con distintos adelantamientos y llegó a quedar muy cerca de la zona de puntos. En el tramo decisivo superó a Oliver Bearman para cruzar la meta en el 13º puesto.

La definición quedó condicionada nuevamente por un safety car, que apareció a cinco vueltas del final luego del despiste de Alex Albon. George Russell tampoco logró completar la carrera después de que su auto quedara detenido antes de la reanudación, una situación que favoreció a Antonelli, quien amplió a 66 puntos su ventaja en el campeonato.

El mal clima condicionó la carrera en Malasia.

Con la competencia nuevamente en marcha, el ganador sostuvo el primer lugar hasta la bandera a cuadros, mientras Antonelli terminó segundo y Lewis Hamilton completó el podio. El británico había caído hasta el 17º puesto en las primeras vueltas por una decisión desacertada de su equipo, pero consiguió recuperarse sobre el cierre.

Para Colapinto, el resultado significó una remontada de ocho posiciones desde el 21º lugar de partida. Además, terminó por delante de Gasly, quien atravesó una prueba cambiante y realizó cuatro paradas en boxes antes de finalizar 16º.

La tabla de posiciones completa en el GP de Bahréin