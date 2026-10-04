Colapinto luchó, avanzó ocho posiciones pero no pudo y quedó 13°: así fue el GP de Bahréin de Fórmula 1

Pese a que el argentino se adelantó con la esperanza de meterse a la zona de puntos, una mala estrategia de Alpine costó caro y Pierre Gasly tampoco pudo sumar. Verstappen ganó su primera carrera en 2026.
El GP de Bahréin fue otra jornada cuesta arriba para Alpine en la Fórmula 1. Franco Colapinto, que largó 21° y se adelantó casi diez posiciones, tuvo que conformarse y terminó 13°, mientras que Pierre Gasly desaprovechó su 9° lugar en la partida y quedó atrás en puesto 16, por una estrategia de la escudería que terminó perjudicándolos.
Distinto fue el panorama para Red Bull, ya que Max Verstappen ganó su primera carrera en el año. El podio lo completaron Kimi Antonelli (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari).
La primera victoria de la temporada para el neerlandés llegó en una competencia marcada por las condiciones climáticas y las interrupciones. La largada se produjo con la pista todavía complicada por el agua, al tiempo que Kimi Antonelli tomó inicialmente la punta. Sin embargo, el de Red Bull reaccionó rápido y recuperó el liderazgo.
El mal estado del asfalto obligó a los equipos a modificar sus planes durante las primeras vueltas. El piloto argentino tuvo un comienzo complicado, aunque consiguió avanzar hasta ubicarse 11º antes de ingresar a boxes. Después de esa detención volvió a caer en el clasificador, pero no tardó en iniciar otra remontada.
La estrategia volvió a ser determinante durante la segunda mitad de la prueba. Tras haber retrocedido hasta el 19º lugar, el pilarense recuperó terreno con distintos adelantamientos y llegó a quedar muy cerca de la zona de puntos. En el tramo decisivo superó a Oliver Bearman para cruzar la meta en el 13º puesto.
La definición quedó condicionada nuevamente por un safety car, que apareció a cinco vueltas del final luego del despiste de Alex Albon. George Russell tampoco logró completar la carrera después de que su auto quedara detenido antes de la reanudación, una situación que favoreció a Antonelli, quien amplió a 66 puntos su ventaja en el campeonato.
Con la competencia nuevamente en marcha, el ganador sostuvo el primer lugar hasta la bandera a cuadros, mientras Antonelli terminó segundo y Lewis Hamilton completó el podio. El británico había caído hasta el 17º puesto en las primeras vueltas por una decisión desacertada de su equipo, pero consiguió recuperarse sobre el cierre.
Para Colapinto, el resultado significó una remontada de ocho posiciones desde el 21º lugar de partida. Además, terminó por delante de Gasly, quien atravesó una prueba cambiante y realizó cuatro paradas en boxes antes de finalizar 16º.
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