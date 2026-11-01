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Kimi Antonelli se consagró campeón del mundo de la Fórmula 1: Colapinto finalizó 8º

El italiano de Mercedes hizo historia al conquistar su primer título con apenas 20 años y convertirse en el campeón más joven de la categoría en un Gran Premio de México que ganó Verstappen y en el que el argentino volvió a sumar.

Kimi Antonelli se consagró campeón del mundo de la Fórmula 1 tras finalizar tercero en el Gran Premio de México, una posición que le alcanzó para asegurar el título en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Con apenas 20 años, el piloto italiano de Mercedes hizo historia al convertirse en el campeón más joven de la máxima categoría del automovilismo. La carrera quedó en manos de Max Verstappen, mientras que Lewis Hamilton completó el segundo lugar del podio.

El italiano llegó a la competencia con una importante ventaja en el campeonato y tenía la posibilidad de definir la temporada antes de las últimas cuatro fechas. Para asegurarse la corona necesitaba terminar entre los nueve primeros, aunque también podía consagrarse si sus principales perseguidores no conseguían ganar. Finalmente, cumplió con el objetivo y conquistó su primer título mundial en su segunda temporada en la Fórmula 1.

Por su parte, Franco Colapinto completó una destacada actuación y terminó octavo, por lo que volvió a sumar puntos con Alpine. El argentino largó desde la undécima posición y rápidamente ganó cuatro lugares con una gran maniobra en los primeros metros. Aunque después perdió algunas posiciones, logró recuperar terreno durante las diferentes estrategias de boxes y llegó a ubicarse nuevamente entre los siete primeros.

La parada en los boxes complicó momentáneamente su carrera y lo dejó en el puesto 13, detrás de su compañero Pierre Gasly, quien posteriormente le cedió la posición. En el relanzamiento después del accidente de Valtteri Bottas, Colapinto consiguió superar a Oscar Piastri, aunque el australiano recuperó rápidamente el lugar. Más adelante, un nuevo incidente protagonizado por Arvid Lindblad provocó la salida del auto de seguridad y condicionó el tramo final de la competencia.

El pilarense dejó atrás la mala racha y volvió a sumar puntos importantes para el Campeonato de Constructores.

El pilarense dejó atrás la mala racha y volvió a sumar puntos importantes para el Campeonato de Constructores.

Finalmente, Colapinto cruzó la bandera a cuadros en la octava posición y sumó cuatro puntos para Alpine, que también tuvo a Gasly dentro de la zona de puntos, al terminar décimo. Verstappen se quedó con la victoria, Hamilton fue segundo y Antonelli completó el podio con el resultado que necesitaba para sellar una consagración histórica en la Fórmula 1.

Las posiciones finales del GP de México

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Lewis Hamilton (Ferrari)
  3. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Lando Norris (McLaren)
  6. George Russell (Mercedes)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Franco Colapinto (Alpine)
  9. Liam Lawson (Racing Bulls)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Gabriel Bortoleto (Audi)
  12. Isack Hadjar (Red Bull)
  13. Ryo Hirakawa (Haas)
  14. Alexander Albon (Williams)
  15. Carlos Sainz (Williams)
  16. Nico Hulkenberg (Audi)
  17. Sergio Pérez (Cadillac)
  18. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - Abandonó
  19. Oliver Bearman (Haas) - Abandonó
  20. Valtteri Bottas (Cadillac) - Abandonó
  21. Lance Stroll (Aston Martin) - Abandonó
  22. Fernando Alonso (Aston Martin) - Abandonó

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