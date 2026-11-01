Kimi Antonelli se consagró campeón del mundo de la Fórmula 1: Colapinto finalizó 8º

La parada en los boxes complicó momentáneamente su carrera y lo dejó en el puesto 13, detrás de su compañero Pierre Gasly, quien posteriormente le cedió la posición. En el relanzamiento después del accidente de Valtteri Bottas, Colapinto consiguió superar a Oscar Piastri, aunque el australiano recuperó rápidamente el lugar. Más adelante, un nuevo incidente protagonizado por Arvid Lindblad provocó la salida del auto de seguridad y condicionó el tramo final de la competencia.

El pilarense dejó atrás la mala racha y volvió a sumar puntos importantes para el Campeonato de Constructores.

Finalmente, Colapinto cruzó la bandera a cuadros en la octava posición y sumó cuatro puntos para Alpine, que también tuvo a Gasly dentro de la zona de puntos, al terminar décimo. Verstappen se quedó con la victoria, Hamilton fue segundo y Antonelli completó el podio con el resultado que necesitaba para sellar una consagración histórica en la Fórmula 1.

Las posiciones finales del GP de México