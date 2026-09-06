Franco Colapinto se quebró luego del noveno puesto en Monza: "Desaproveché una gran oportunidad"

El argentino lamentó el despiste que sufrió cuando iba cuarto y parecía encaminado a protagonizar una de sus mejores carreras del año. "Fue una carrera dura, muy frustrante", dijo el piloto de Alpine en los boxes.
Más allá de la remontada que le permitió terminar noveno y sumar dos puntos, Franco Colapinto (Alpine) expresó su tristeza después del Gran Premio de Italia de la F1.
El argentino tuvo un comienzo destacado, avanzó desde el séptimo puesto hasta colocarse cuarto y parecía encaminado a protagonizar una de sus mejores carreras de la temporada 2026. Sin embargo, un despiste en la sexta vuelta lo hizo caer hasta el 16º puesto. Finalmente, logró recuperarse y cruzó la bandera a cuadros en el noveno lugar, aunque la emoción pudo más y se quebró en la zona de boxes.
“Fue una carrera dura, muy frustrante. Creo que tenía una gran oportunidad y no la aproveché, así que estoy triste”, reconoció delante de las cámaras y los micrófonos.
Colapinto lamentó, sobre todo, el error cometido luego del relanzamiento provocado por el accidente de Charles Leclerc (Ferrari), al considerar que el rendimiento mostrado por su Alpine durante todo el fin de semana le permitía aspirar a un resultado mucho más importante.
A pesar del golpe, el pilarense no bajó los brazos y protagonizó una gran remontada para recuperar siete posiciones. De este modo, sumó dos puntos, mientras que su compañero, el francés Pierre Gasly, finalizó séptimo después de haber largado desde la pole position. “Se aprovechó una oportunidad muy importante para el equipo y para mí. Un poco triste, pero no, es aprender de esto”, sostuvo .
Durante los últimos días, el argentino había sido confirmado en Alpine para la próxima temporada. "Franco está mejorando este año. Es mucho mejor que el año anterior. Todavía es muy joven", dijo el jefe de la escudería, Flavio Briatore.
“Creo que fue la decisión correcta mantener a los dos pilotos que tenemos”, agregó.
La Fórmula 1 tendrá una nueva cita el próximo fin de semana con el Gran Premio de España, que se disputará en Madrid. Allí, Colapinto buscará dejar atrás la frustración de Monza y aprovechar el buen rendimiento que mostró su monoplaza durante todo el fin de semana italiano.
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