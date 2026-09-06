Franco Colapinto se quebró luego del noveno puesto en Monza: "Desaproveché una gran oportunidad"

A pesar del golpe, el pilarense no bajó los brazos y protagonizó una gran remontada para recuperar siete posiciones. De este modo, sumó dos puntos, mientras que su compañero, el francés Pierre Gasly, finalizó séptimo después de haber largado desde la pole position. “Se aprovechó una oportunidad muy importante para el equipo y para mí. Un poco triste, pero no, es aprender de esto”, sostuvo .

Durante los últimos días, el argentino había sido confirmado en Alpine para la próxima temporada. "Franco está mejorando este año. Es mucho mejor que el año anterior. Todavía es muy joven", dijo el jefe de la escudería, Flavio Briatore.

“Creo que fue la decisión correcta mantener a los dos pilotos que tenemos”, agregó.

La Fórmula 1 tendrá una nueva cita el próximo fin de semana con el Gran Premio de España, que se disputará en Madrid. Allí, Colapinto buscará dejar atrás la frustración de Monza y aprovechar el buen rendimiento que mostró su monoplaza durante todo el fin de semana italiano.