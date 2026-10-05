Messi deja la cinta y Cuti Romero la toma: quién fue el primer capitán de la Selección

Moore fue uno de los cinco seleccionados de Alumni, el campeón del fútbol argentino en 1901, en una delegación que también tuvo representantes de los otros cuatro equipos de la liga: Barracas Athletic, Quilmes, Belgrano Athletic y Lomas Athletic. Curiosamente, Argentina jugó con una camiseta celeste, mientras que Uruguay lució una camiseta azul, con una banda blanca en diagonal.

Argentina se impuso 6 a 0 a Uruguay en este duelo inaugural que lo jugó de visitante. Charles Dickinson -de Belgrano Athletic Fútbol- anotó el primer gol del encuentro y por ende de la historia de la Selección, que fue seguidos de los tantos en contra de Germán Arímalo y Carlos Carve. Edward Morgan (Barracas), James Oswald Anderson (sí, el propio seleccionador, jugador de Lomas) y Jorge Brown (Alumni) marcaron los otros goles.

Anderson es considerado para muchos historiadores como el primer capitán debido a su rol organizativo y porque lideró en cancha un equipo de jugadores argentinos contra otro de uruguayos en 1901, que no es considerado oficial porque no hubo injerencia de las asociaciones. De todas maneras, la lectura de Anderson como primer capitán, también podría ser de primer entrenador, debido que seleccionó aquel equipo improvisado de 1901 y el equipo de 1902 con apoyo del presidente de la liga y que se midió con el combinado oficial del país vecino.

Moore fue jugador de Alumni entre 1901 y 1905.

Por su parte, Moore fue el capitán del primer partido oficial y fue al sorteo previo al inicio del encuentro. De hecho, lo ganó el sorteo y, como la cancha tenía un marcado desnivel, eligió que Argentina juegue el segundo tiempo con esa condición a su favor.

"Tenía características ofensivas, aunque no era atacante de área, pero sí muy decidido y se lo consideraba muy confiable por su juego", fue descrito Moore como futbolista en el libro quién es quién en la Selección Argentina de Julio Macías. La capitanía de Moore en la Selección tuvo la particularidad que duró más de tres años y a la vez fue ejercida solamente en tres partidos, un triunfo (6-0), un empate (0-0) y una derrota (3-2) con Uruguay. Ahora, el Cuti continuará el legado iniciado por Moore y revalorizado por Messi, un capitán único, irremplazable e inigualable.