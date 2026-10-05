Messi deja la cinta y Cuti Romero la toma: quién fue el primer capitán de la Selección

Juan José Moore, entreala de Alumni, fue el capitán de la Albiceleste en el primer partido oficial ante Uruguay en 1902. Por qué muchos historiadores no le reconocen ese lugar.
Lionel Messi se retirará de la Selección Argentina este martes en el amistoso con Benín en el Monumental y Cristian Romero se hará cargo de llevar la cinta de capitán después de que el astro rosarino la portó unos 15 años, desde 2011 a 2026. De esta manera, el Cuti, quien ya llevó el brazalete contra Bolivia y Burkina Faso, continuará con la responsabilidad que inició con Juan José Moore, el primer capitán de la Albiceleste, que es un desconocido para muchos.
Moore nació el 29 de abril de 1879 en Lobos, Provincia de Buenos Aires y se desconoce su fecha de fallecimiento. El entreala, posición del mediocampo que hoy llamamos volante interior, fue el capitán en el estreno oficial de la Selección, ocurrido el 20 de julio de 1902 en un amistoso contra Uruguay. El encuentro se jugó en la cancha del Albion Football Club, en Montevideo, con alrededor de 8000 espectadores.
El histórico partido, que fue el puntapié inicial de ambas selecciones y una rivalidad que se mantiene al día de hoy después de más de 120 años, fue organizado por ¡dos ingleses! Sí, Francis Chevallier Boutell y Charles Rowland, presidentes de las asociaciones. Boutell, con ayuda del futbolista y gran promotor del fútbol argentino James Oswald Anderson, eligieron nuestros 11 futbolistas para el amistoso con Uruguay.
El equipo de Uruguay en este primer enfrentamiento de las selecciones.
Moore fue uno de los cinco seleccionados de Alumni, el campeón del fútbol argentino en 1901, en una delegación que también tuvo representantes de los otros cuatro equipos de la liga: Barracas Athletic, Quilmes, Belgrano Athletic y Lomas Athletic. Curiosamente, Argentina jugó con una camiseta celeste, mientras que Uruguay lució una camiseta azul, con una banda blanca en diagonal.
Argentina se impuso 6 a 0 a Uruguay en este duelo inaugural que lo jugó de visitante. Charles Dickinson -de Belgrano Athletic Fútbol- anotó el primer gol del encuentro y por ende de la historia de la Selección, que fue seguidos de los tantos en contra de Germán Arímalo y Carlos Carve. Edward Morgan (Barracas), James Oswald Anderson (sí, el propio seleccionador, jugador de Lomas) y Jorge Brown (Alumni) marcaron los otros goles.
Anderson es considerado para muchos historiadores como el primer capitán debido a su rol organizativo y porque lideró en cancha un equipo de jugadores argentinos contra otro de uruguayos en 1901, que no es considerado oficial porque no hubo injerencia de las asociaciones. De todas maneras, la lectura de Anderson como primer capitán, también podría ser de primer entrenador, debido que seleccionó aquel equipo improvisado de 1901 y el equipo de 1902 con apoyo del presidente de la liga y que se midió con el combinado oficial del país vecino.
Moore fue jugador de Alumni entre 1901 y 1905.
Por su parte, Moore fue el capitán del primer partido oficial y fue al sorteo previo al inicio del encuentro. De hecho, lo ganó el sorteo y, como la cancha tenía un marcado desnivel, eligió que Argentina juegue el segundo tiempo con esa condición a su favor.
"Tenía características ofensivas, aunque no era atacante de área, pero sí muy decidido y se lo consideraba muy confiable por su juego", fue descrito Moore como futbolista en el libro quién es quién en la Selección Argentina de Julio Macías. La capitanía de Moore en la Selección tuvo la particularidad que duró más de tres años y a la vez fue ejercida solamente en tres partidos, un triunfo (6-0), un empate (0-0) y una derrota (3-2) con Uruguay. Ahora, el Cuti continuará el legado iniciado por Moore y revalorizado por Messi, un capitán único, irremplazable e inigualable.
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