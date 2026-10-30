Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de México: no correrá la primera practica

El piloto argentino buscará cortar la mala racha y volver a sumar puntos en la Fórmula 1. Antes de salir a pista, habló sobre las dificultades que presenta el Autódromo Hermanos Rodríguez por la altura y elogió a Kimi Antonelli, quien podría consagrarse campeón.
Franco Colapinto ya palpita el Gran Premio de México de Fórmula 1, donde buscará dejar atrás una seguidilla de resultados adversos y recuperar terreno en el campeonato. Sin embargo, tendrá un comienzo particular: no participará de la primera práctica libre (FP1), ya que su lugar será ocupado por el italiano Gabriele Mini, en cumplimiento del reglamento de la categoría que obliga a los equipos a darles oportunidades a pilotos novatos durante los entrenamientos.
De esta manera, el argentino recién tendrá su primera salida a pista durante la segunda sesión de entrenamientos libres, programada para este viernes a las 19 (hora argentina).
En la previa de la decimonovena fecha de la temporada, Colapinto se mostró con expectativas de cara al fin de semana y reconoció que uno de los principales desafíos será adaptarse a las condiciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.
“Con ganas de salir a pista. Puede ser un buen finde. Hay que ver cómo anda el auto en altura”, expresó Colapinto al referirse a las particularidades que presenta el trazado de la Ciudad de México.
En ese sentido, explicó cómo afecta la altitud al rendimiento de los monoplazas y al trabajo de los equipos: “El auto se comporta diferente. Genera más carga aerodinámica. Se respira un poco peor; con el mate tenemos un plus. Hay menos refrigeración, hay menos aire para enfriar el auto”.
La falta de oxígeno y la menor densidad del aire representan un desafío técnico para las escuderías, especialmente en lo relacionado con la refrigeración de los motores y otros componentes. Por eso, Alpine deberá encontrar la configuración adecuada para que el auto pueda responder de la mejor manera durante las distintas sesiones.
“Vamos a intentar lo mejor posible y con ganas de volver a sumar”, aseguró el argentino, que necesita un buen resultado para cambiar el panorama de las últimas fechas.
El piloto argentino llega a México después de cuatro Grandes Premios consecutivos sin sumar puntos y con cuatro abandonos en las últimas cinco carreras, entre ellos los de Azerbaiyán, Singapur (en la Sprint y la carrera principal) y Estados Unidos.
Este presente también repercute en Alpine, que perdió terreno en la pelea por el quinto puesto del campeonato de constructores frente a Racing Bulls. Su compañero, Pierre Gasly, tampoco consiguió sostener una regularidad que le permita a la escudería francesa acercarse a sus rivales.
Por eso, el fin de semana mexicano aparece como una nueva oportunidad para que Colapinto recupere confianza y pueda completar una actuación competitiva.
En la previa del Gran Premio, Colapinto también se refirió a Kimi Antonelli, el joven piloto de Mercedes que podría convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.
“Es una historia muy buena y, sinceramente, hizo un trabajo increíble este año”, destacó el argentino sobre el italiano, con quien compartió distintas etapas de su recorrido por las categorías formativas.
“Cuando ves cuánto creció y mejoró desde la temporada pasada, es impresionante. Por supuesto, muy bien hecho por él y por el equipo”, agregó.
Antonelli, de apenas 20 años, tiene una oportunidad histórica: le alcanzará con terminar entre los nueve primeros en la carrera del domingo para consagrarse campeón. También podría quedarse con el título si finaliza décimo o más atrás, siempre que George Russell y Lewis Hamilton no consigan la victoria.
La actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez comenzará este viernes 30 de octubre. Colapinto no participará de la primera práctica libre y tendrá su primera salida a pista en la segunda sesión.
Viernes 30 de octubre
Práctica libre 1: 15.30.
Práctica libre 2: 19.
Sábado 31 de octubre
Práctica libre 3: 14.30.
Clasificación: 18.
Domingo 1 de noviembre
Carrera: 17.
comentar