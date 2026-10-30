Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de México: no correrá la primera practica

En ese sentido, explicó cómo afecta la altitud al rendimiento de los monoplazas y al trabajo de los equipos: “El auto se comporta diferente. Genera más carga aerodinámica. Se respira un poco peor; con el mate tenemos un plus. Hay menos refrigeración, hay menos aire para enfriar el auto”.

La falta de oxígeno y la menor densidad del aire representan un desafío técnico para las escuderías, especialmente en lo relacionado con la refrigeración de los motores y otros componentes. Por eso, Alpine deberá encontrar la configuración adecuada para que el auto pueda responder de la mejor manera durante las distintas sesiones.

“Vamos a intentar lo mejor posible y con ganas de volver a sumar”, aseguró el argentino, que necesita un buen resultado para cambiar el panorama de las últimas fechas.

Colapinto busca cortar la mala racha en la Fórmula 1

El piloto argentino llega a México después de cuatro Grandes Premios consecutivos sin sumar puntos y con cuatro abandonos en las últimas cinco carreras, entre ellos los de Azerbaiyán, Singapur (en la Sprint y la carrera principal) y Estados Unidos.

Este presente también repercute en Alpine, que perdió terreno en la pelea por el quinto puesto del campeonato de constructores frente a Racing Bulls. Su compañero, Pierre Gasly, tampoco consiguió sostener una regularidad que le permita a la escudería francesa acercarse a sus rivales.

Por eso, el fin de semana mexicano aparece como una nueva oportunidad para que Colapinto recupere confianza y pueda completar una actuación competitiva.

El elogio de Colapinto a Kimi Antonelli

En la previa del Gran Premio, Colapinto también se refirió a Kimi Antonelli, el joven piloto de Mercedes que podría convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.

Colapinto elogió a Kimi Antonelli y destacó su crecimiento en la Fórmula 1: “Hizo un trabajo increíble este año”.

“Es una historia muy buena y, sinceramente, hizo un trabajo increíble este año”, destacó el argentino sobre el italiano, con quien compartió distintas etapas de su recorrido por las categorías formativas.

“Cuando ves cuánto creció y mejoró desde la temporada pasada, es impresionante. Por supuesto, muy bien hecho por él y por el equipo”, agregó.

Antonelli, de apenas 20 años, tiene una oportunidad histórica: le alcanzará con terminar entre los nueve primeros en la carrera del domingo para consagrarse campeón. También podría quedarse con el título si finaliza décimo o más atrás, siempre que George Russell y Lewis Hamilton no consigan la victoria.

El cronograma y los horarios del GP de México

La actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez comenzará este viernes 30 de octubre. Colapinto no participará de la primera práctica libre y tendrá su primera salida a pista en la segunda sesión.

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: 15.30.

Práctica libre 2: 19.

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14.30.

Clasificación: 18.

Domingo 1 de noviembre