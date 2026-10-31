Colapinto largará 12° en el GP de México

Ya en la segunda instancia, el pilarense no pudo mejorar lo necesario para acceder a la definición de los diez primeros. Su 12° lugar le permitió quedar por delante de Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz, en una tanda que tuvo como principal sorpresa la eliminación del australiano de McLaren.

La pelea por el primer puesto quedó reservada para Ferrari. Charles Leclerc había comenzado la Q3 con un registro de 1:16.647, pero Hamilton apareció en el momento decisivo y logró quedarse con el mejor tiempo de la jornada.

De esta manera, el británico alcanzó las 105 pole positions en la Fórmula 1, amplió su propio récord histórico y volverá a ocupar el primer cajón de largada después de más de tres años. Su última conquista de este tipo había sido en Hungría 2023, cuando todavía corría para Mercedes.