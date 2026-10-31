Colapinto largará 12° en el GP de México

El piloto de Pilar superó el primer corte, pero quedó afuera de la tanda definitiva. El siete veces campeón del mundo volvió a conseguir el mejor registro después de más de tres años.
La clasificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez dejó sensaciones diferentes para los protagonistas: Franco Colapinto finalizó 12° y Lewis Hamilton se adueñó de la pole position para el Gran Premio de México, correspondiente a la 19ª fecha del campeonato 2026 de Fórmula 1.
El argentino había mostrado señales positivas durante la tercera práctica libre, donde consiguió el 12° puesto y aventajó por apenas 22 milésimas a Pierre Gasly. Sin embargo, la clasificación presentó mayores dificultades para el piloto de Alpine.
La primera tanda tuvo un momento de tensión por la bandera roja provocada por los inconvenientes mecánicos de Fernando Alonso. Una vez reanudada la actividad, el representante nacional marcó 1:18.517 y terminó 15°, resultado suficiente para meterse en la Q2.
En ese primer filtro también quedaron eliminados Alexander Albon, Ryo Hirakawa, Lance Stroll, Sergio Pérez y Valtteri Bottas, además del español de Aston Martin.
Ya en la segunda instancia, el pilarense no pudo mejorar lo necesario para acceder a la definición de los diez primeros. Su 12° lugar le permitió quedar por delante de Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz, en una tanda que tuvo como principal sorpresa la eliminación del australiano de McLaren.
La pelea por el primer puesto quedó reservada para Ferrari. Charles Leclerc había comenzado la Q3 con un registro de 1:16.647, pero Hamilton apareció en el momento decisivo y logró quedarse con el mejor tiempo de la jornada.
De esta manera, el británico alcanzó las 105 pole positions en la Fórmula 1, amplió su propio récord histórico y volverá a ocupar el primer cajón de largada después de más de tres años. Su última conquista de este tipo había sido en Hungría 2023, cuando todavía corría para Mercedes.
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