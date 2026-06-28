Comenzó el Gran Premio de Austria: Franco Colapinto largó desde el 16º puesto

El argentino había terminado positivamente en la primera práctica, con un ritmo que lo envalentonaba para el domingo. Finalizó octavo, incluso por delante de su compañero de equipo. Sin embargo, este andar no lo acompañó para la segunda práctica, que complicó las cosas y lo relegó ocho puestos más atrás. La comodidad no fue su compañera, una de las características que más nombra en sus declaraciones, y, teniendo en cuenta que las actualizaciones en su A526 no funcionaron, fue casi medio segundo más lento que el francés (11°). Con un conformismo a contramano por el puesto 16° y, sin más para decir, tratar de cumplir en la largada para adelantar puestos.