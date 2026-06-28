Comenzó el Gran Premio de Austria: Franco Colapinto largó desde el 16º puesto

Después de una floja clasificación, el piloto argentino buscará reponerse en la pista para adelantar posiciones y acercarse a la zona de puntos.
El Gran Premio de Austria se anuncia como la octava carrera del año para la Fórmula 1, que tiene lugar este domingo en el Red Bull Ring. Franco Colapinto es parte, como en cada jornada, de la mano de Alpine, aunque no arrancó de la mejor manera: largó en el puesto 16 después de una floja clasificación, mientras que su compañero Pierre Gasly lo hizo en el11°. La carrera puede verse en vivo por FOX Sports Argentina.
El argentino había terminado positivamente en la primera práctica, con un ritmo que lo envalentonaba para el domingo. Finalizó octavo, incluso por delante de su compañero de equipo. Sin embargo, este andar no lo acompañó para la segunda práctica, que complicó las cosas y lo relegó ocho puestos más atrás. La comodidad no fue su compañera, una de las características que más nombra en sus declaraciones, y, teniendo en cuenta que las actualizaciones en su A526 no funcionaron, fue casi medio segundo más lento que el francés (11°). Con un conformismo a contramano por el puesto 16° y, sin más para decir, tratar de cumplir en la largada para adelantar puestos.
En su última sesión de entrenamientos, se quedó con el 14° puesto en la última sesión de entrenamientos, no pudiendo alcanzar la Q3 en la clasificación de este sábado. El piloto pilarense se condenó con un error determinante en inicio de su última vuelta rápida que le impidió mejorar su tiempo, mientras que George Russell se quedó con la pole.
El Red Bull Ring es una de las pistas más cortas y modernas del calendario de la Máxima. Serán 71 vueltas y 16 curvas, las cuales se caracterizan por ser rápidas tanto en subida como en bajada, además de sus tres largas rectas.
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