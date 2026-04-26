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Con gol de Enzo Fernández, Chelsea venció al Leeds y jugará la final de la Fa Cup

El club londinense se impuso 1 a 0 contra el conjunto blanco gracias a un tanto de cabeza del argentino y definirá el título contra el Manchester City de Pep Guardiola.

Enzo Fernández llevó a un Chelsea en crisis deportiva a la final de la Fa Cup. El volante argentino marcó de cabeza para darle el triunfo 1 a 0 a su equipo ante el Leeds United en el encuentro por las semifinales del certamen. Ahora, el club londinense definirá el título contra el Manchester City de Pep Guardiola.

El gol del triunfo del Chelsea llegó a los 22 minutos de juego después de una recuperación alta, centro de Pedro Neto y cabezazo de Enzo dentro del área chica. Alejandro Garnacho también fue titular por decisión de Calum McFarlane, el entrenador interino después de la salida de Liam Rosenior.

Chelsea no pudo imponer condiciones y el desarrollo del partido fue muy parejo, con ocasiones claras por ambos lados. Sin embargo, logró el objetivo por la aparición ofensiva de su capitán y por algunas atajadas de Robert Sánchez, que le permitieron sostener el cero en su arco.

Enzo Fernández, consolidado en el prestigioso fútbol inglés, es seguido de cerca por Real Madrid, Paris Saint Germain y el propio Manchester City, que será su rival en la final de la Fa Cup. Estos tres gigantes irían a la carga por el argentino después de la Copa del Mundo.

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