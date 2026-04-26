Con gol de Enzo Fernández, Chelsea venció al Leeds y jugará la final de la Fa Cup

El club londinense se impuso 1 a 0 contra el conjunto blanco gracias a un tanto de cabeza del argentino y definirá el título contra el Manchester City de Pep Guardiola.

Enzo Fernández llevó a un Chelsea en crisis deportiva a la final de la Fa Cup. El volante argentino marcó de cabeza para darle el triunfo 1 a 0 a su equipo ante el Leeds United en el encuentro por las semifinales del certamen. Ahora, el club londinense definirá el título contra el Manchester City de Pep Guardiola.