Con un jugador menos, Gremio le ganó a Riestra en Brasil por la Copa Sudamericana

Pese a contar con superioridad numérica, el Malevo no pudo evitar la caída 1 a 0 con el Tricolor de visitante por la segunda fecha del Grupo F del certamen copero.
Deportivo Riestra perdió 1-0 frente a Gremio en Porto Alegre por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana. El conjunto argentino sostuvo el empate durante gran parte del partido, jugando con un hombre más dado que el local sufrió una expulsión, pero terminó cayendo sobre el final por el gol agónico de Francis Amuzu.
El equipo dirigido por Guillermo Duró resistió con orden y apostó al contragolpe, especialmente después de que el conjunto brasileño quedara con diez jugadores por la expulsión de Juan Nardoni al inicio del segundo tiempo. Sin embargo, cuando parecía que se llevaba un punto valioso, un desborde de Juan Enamorado derivó en el tanto de Amuzu a los 41 minutos del complemento, que definió el encuentro.
Durante el desarrollo, Riestra mostró una postura defensiva firme y logró neutralizar varios intentos del local, que dominó la posesión y generó situaciones de peligro. El arquero Ignacio Arce fue una de las figuras al sostener durante un enorme tramo el resultado con intervenciones claves, mientras que la defensa respondió ante la presión constante de Gremio, que buscó el gol hasta el último tramo.
Con este resultado, el equipo argentino quedó último en el Grupo F con un punto, mientras que Gremio se recuperó de la derrota inicial y alcanzó las tres unidades. En la próxima fecha, Riestra será local ante Montevideo City Torque, el miércoles 29 desde las 19, en busca de su primera victoria, mientras que el conjunto brasileño visitará a Palestino en Chile.
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