Con un jugador menos, Gremio le ganó a Riestra en Brasil por la Copa Sudamericana

El equipo dirigido por Guillermo Duró resistió con orden y apostó al contragolpe, especialmente después de que el conjunto brasileño quedara con diez jugadores por la expulsión de Juan Nardoni al inicio del segundo tiempo. Sin embargo, cuando parecía que se llevaba un punto valioso, un desborde de Juan Enamorado derivó en el tanto de Amuzu a los 41 minutos del complemento, que definió el encuentro.