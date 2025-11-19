Copa Davis: Argentina tiene equipo confirmado para enfrentarse a Alemania

Etcheverry abrirá la serie con Alemania frente a Jan-Lennard Struff (84°) o Yannick Hanfmann (104°), según la decisión que tome el capitán alemán Michael Kohlmann. Y luego llegará el duelo de primeras raquetas entre Alexander Zverev (3°) y Cerúndolo (21°), en lo que será el choque más pesado de la serie. Si el resultado lo exige, el punto decisivo lo disputarán los doblistas Andrés Molteni y Horacio Zeballos frente a Kevin Krawietz y Tim Puetz, una dupla que se conoce de memoria en el circuito.

Los encuentros comenzarán este jueves no antes de las 13 y se podrán ver por TyC Sports y DSports. Será el último cruce de cuartos de final: el martes Bélgica dio el golpe ante Francia, mientras que este miércoles Italia -campeón defensor- superó 2-0 al seleccionado austríaco. Luego, la jornada del jueves abrirá temprano, desde las 6, con España vs. República Checa, serie cuyo ganador podría ser el rival de Argentina en semifinales.

El historial favorece a Argentina ante Alemania por 7-3, aunque el último cruce quedó en manos de Alemania, en las Finales de Madrid 2019. De aquel enfrentamiento se repiten tres nombres en Bolonia: Horacio Zeballos (entonces lesionado y sin participación), Struff y Krawietz, además del capitán Kohlmann.

Para este Final 8, el elenco nacional llega con Cerúndolo, Etcheverry, Francisco Comesaña (61°), Zeballos (3° en dobles) y Molteni (25°). Alemania, en tanto, presentó a Zverev (3°), Struff (100°), Hanfmann (103°), Krawietz (11° en dobles) y Puetz (11°), su compañero habitual.