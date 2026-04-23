Copa Libertadores y Copa Sudamericana: ¿Cuándo continúan las competiciones internacionales luego del receso por el Mundial 2026?

El “corte Mundial” y por qué cambia el ritmo de las copas

Con el Mundial ocupando casi seis semanas (fase de grupos y mata-mata hasta la final), el calendario internacional de clubes evita superponerse con ese pico de convocatorias, viajes y desgaste. La consecuencia práctica es un bache competitivo que se siente especialmente en los equipos con planteles cortos o con muchos jugadores seleccionables: la prioridad pasa a ser la recuperación, la logística y la reconfiguración del segundo semestre.

Además, al tratarse de un Mundial con 48 selecciones y un cronograma extendido, el tramo final (desde fines de junio hasta mediados de julio) intensifica el impacto sobre los planteles, incluso para clubes que aportan pocos futbolistas.

Copa Sudamericana 2026: la vuelta es en julio (playoffs)

La Sudamericana es la primera que retoma la actividad inmediatamente después del cierre del Mundial. El motivo es su formato: antes de octavos hay una instancia de playoffs entre los segundos de la fase de grupos y los terceros que bajan desde la Libertadores.

Los playoffs se juegan:

- Ida: del 21 al 23 de julio

- Vuelta: del 28 al 30 de julio

Recién después de esa llave de “repechaje” se arma el cuadro completo de octavos. Y ahí aparece el segundo punto clave del regreso post Mundial: los octavos de final se disputan del 11 al 13 de agosto, con vueltas una semana después.

En otras palabras: para la Sudamericana, el regreso real se divide en dos momentos. Primero, el reinicio competitivo de alta tensión en julio (playoffs). Segundo, la reanudación del cuadro principal en agosto.

Copa Libertadores 2026: los octavos empiezan en agosto

En la Libertadores, el regreso no arranca con una fase intermedia equivalente a los playoffs sudamericanos, sino directamente con los octavos de final. La agenda más citada ubica el inicio de las rondas eliminatorias en la semana del 11 de agosto.

Las fechas para octavos son:

- Ida: 11 al 13 de agosto

- Vuelta: 18 al 20 de agosto

Este detalle es importante para ordenar expectativas: aunque el Mundial termina el 19 de julio, la Libertadores no vuelve “a la semana siguiente”, sino que deja pasar unas semanas más para reenganchar con la etapa decisiva. En ese margen suelen entrar la adaptación post Mundial, el mercado de pases, y el rearmado físico de planteles que cambian piezas.

Cómo queda el mapa del segundo semestre (para no perderse)

Con la vuelta ya marcada, el segundo semestre se lee así:

- Sudamericana: reinicio inmediato post Mundial con playoffs (21–23 y 28–30 de julio) y luego octavos en agosto.

- Libertadores: regreso directamente en octavos (11–13 y 18–20 de agosto).

- Mundial 2026: ventana completa 11 de junio – 19 de julio, que explica el parate y la reprogramación de los mano a mano.

Para el hincha argentino, esto suele traducirse en un cierre de mayo con calculadora en mano (definiciones de grupo), un junio-julio atravesado por selecciones, y un regreso a todo o nada a partir de fines de julio (Sudamericana) y, sobre todo, en agosto (Libertadores y octavos sudamericanos).

Con el regreso ya definido, el segundo semestre se ordena: la Sudamericana vuelve tras el Mundial con playoffs del 21–23 y 28–30 de julio, y octavos en agosto; la Libertadores retoma en octavos el 11–13 y 18–20 de agosto. El Mundial va del 11 de junio al 19 de julio.