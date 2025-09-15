Copa Sudamericana: días, horarios y TV de todos los cruces de cuartos de final

Tras los graves incidentes en el Libertadores de América, en el encuentro de vuelta de octavos que debió suspenderse, el Rojo fue eliminado por la Conmebol en un fallo polémico en donde no fue equitativo y a la vez que sacó de la competencia al club de Avellaneda permitió que avance Universidad de Chile a la próxima instancia.

Huracán hizo una excelente fase de grupos pero Once Caldas lo eliminó con justicia con un 4 a 1 global, que fue un mazazo a la ilusión de los hinchas del club de Parque Patricios. Godoy Cruz se fue de la Copa ante una presentable batalla a Atlético Mineiro que perdió por 3 a 1 en la global.

Por último, Lanús le ganó una serie hiper pareja a Central Córdoba. El Ferroviario se impuso 1 a 0 en la ida en su casa en Santiago del Estero y parecía que iba a pasar en La Fortaleza hasta que el Granate consiguió el 1 a 0 de local y 1 a 1 en la serie a los 91 minutos y luego se impuso en la tanda de penales.

Día, hora y TV de los partidos de ida de los cuartos de final

Martes 16 de septiembre

21:30 Lanús vs. Fluminense

TV: DSports

Miércoles 17 de septiembre

19:00 Bolívar vs. Atlético Mineiro

TV: DSports

21:30 Independiente del Valle vs. Once Caldas

TV: ESPN 2 - Disney+

Jueves 18 de septiembre

19:30 Alianza Lima vs. U. de Chile

TV: ESPN 2 - Disney+

Día y horario de los partidos de vuelta

Martes 23 de septiembre

21:30 Fluminense vs. Lanús

Miércoles 24 de septiembre

19:00 Atlético Mineiro vs. Bolívar

21:30 Once Caldas vs. Independiente del Valle

Jueves 25 de septiembre

21:30 U. de Chile vs. Alianza Lima