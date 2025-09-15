Deportes |

Copa Sudamericana: días, horarios y TV de todos los cruces de cuartos de final

Con Lanús como único representante del país, se viene una nuevo ronda de la "Gran Conquista" en la que siguen nombres pesados como Atlético Mineiro y Fluminense.

Esta semana comenzarán a disputarse los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que tiene a Atlético Mineiro y Fluminense como grandes candidatos y a Lanús como el único representante del fútbol argentino: los octavos de final fueron fulminantes para el país con las eliminaciones de Independiente, Huracán, Godoy Cruz y Central Córdoba.

Tras los graves incidentes en el Libertadores de América, en el encuentro de vuelta de octavos que debió suspenderse, el Rojo fue eliminado por la Conmebol en un fallo polémico en donde no fue equitativo y a la vez que sacó de la competencia al club de Avellaneda permitió que avance Universidad de Chile a la próxima instancia.

image

Huracán hizo una excelente fase de grupos pero Once Caldas lo eliminó con justicia con un 4 a 1 global, que fue un mazazo a la ilusión de los hinchas del club de Parque Patricios. Godoy Cruz se fue de la Copa ante una presentable batalla a Atlético Mineiro que perdió por 3 a 1 en la global.

Por último, Lanús le ganó una serie hiper pareja a Central Córdoba. El Ferroviario se impuso 1 a 0 en la ida en su casa en Santiago del Estero y parecía que iba a pasar en La Fortaleza hasta que el Granate consiguió el 1 a 0 de local y 1 a 1 en la serie a los 91 minutos y luego se impuso en la tanda de penales.

image

Día, hora y TV de los partidos de ida de los cuartos de final

Martes 16 de septiembre

21:30 Lanús vs. Fluminense

TV: DSports

Miércoles 17 de septiembre

19:00 Bolívar vs. Atlético Mineiro

TV: DSports

21:30 Independiente del Valle vs. Once Caldas

TV: ESPN 2 - Disney+

Jueves 18 de septiembre

19:30 Alianza Lima vs. U. de Chile

TV: ESPN 2 - Disney+

Día y horario de los partidos de vuelta

Martes 23 de septiembre

21:30 Fluminense vs. Lanús

Miércoles 24 de septiembre

19:00 Atlético Mineiro vs. Bolívar

21:30 Once Caldas vs. Independiente del Valle

Jueves 25 de septiembre

21:30 U. de Chile vs. Alianza Lima

ADEMÁS: Un candidato a presidente de River cuestionó la estatua a Gallardo: "Un error"

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados