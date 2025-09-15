Copa Sudamericana: días, horarios y TV de todos los cruces de cuartos de final

Con Lanús como único representante del país, se viene una nuevo ronda de la "Gran Conquista" en la que siguen nombres pesados como Atlético Mineiro y Fluminense.
Esta semana comenzarán a disputarse los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que tiene a Atlético Mineiro y Fluminense como grandes candidatos y a Lanús como el único representante del fútbol argentino: los octavos de final fueron fulminantes para el país con las eliminaciones de Independiente, Huracán, Godoy Cruz y Central Córdoba.
Tras los graves incidentes en el Libertadores de América, en el encuentro de vuelta de octavos que debió suspenderse, el Rojo fue eliminado por la Conmebol en un fallo polémico en donde no fue equitativo y a la vez que sacó de la competencia al club de Avellaneda permitió que avance Universidad de Chile a la próxima instancia.
Huracán hizo una excelente fase de grupos pero Once Caldas lo eliminó con justicia con un 4 a 1 global, que fue un mazazo a la ilusión de los hinchas del club de Parque Patricios. Godoy Cruz se fue de la Copa ante una presentable batalla a Atlético Mineiro que perdió por 3 a 1 en la global.
Por último, Lanús le ganó una serie hiper pareja a Central Córdoba. El Ferroviario se impuso 1 a 0 en la ida en su casa en Santiago del Estero y parecía que iba a pasar en La Fortaleza hasta que el Granate consiguió el 1 a 0 de local y 1 a 1 en la serie a los 91 minutos y luego se impuso en la tanda de penales.
Martes 16 de septiembre
21:30 Lanús vs. Fluminense
TV: DSports
Miércoles 17 de septiembre
19:00 Bolívar vs. Atlético Mineiro
TV: DSports
21:30 Independiente del Valle vs. Once Caldas
TV: ESPN 2 - Disney+
Jueves 18 de septiembre
19:30 Alianza Lima vs. U. de Chile
TV: ESPN 2 - Disney+
Martes 23 de septiembre
21:30 Fluminense vs. Lanús
Miércoles 24 de septiembre
19:00 Atlético Mineiro vs. Bolívar
21:30 Once Caldas vs. Independiente del Valle
Jueves 25 de septiembre
21:30 U. de Chile vs. Alianza Lima
