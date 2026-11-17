Y, sobre el balance del año, opinó: "Positivo. Porque hemos competido, llegado a la final del Mundial, dado la cara en todos los partidos. Pero hay veces que se gana y a veces que no. No tuvimos nuestro día contra España". Por último, se refirió a los objetivos para lo que se viene: "Me quedo con que sigamos de la misma manera, un equipo difícil de afrontar, una referencia para muchos, que le da muchas vueltas al rival, con eso me conformo. Mantener el nivel es un montón, y lo hemos hecho. El desafío es ese con chicos nuevos".