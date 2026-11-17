Tras la goleada 7 a 0 a Costa Rica, el entrenador de la Selección Argentina se refirió a la actualidad del equipo y el objetivo de seguir compitiendo en el máximo nivel.
Lionel Scaloni se refirió al presente de la Selección Argentina y la expectativa por el futuro tras cerrar el año con un triunfo 7 a 0 a Costa Rica en el Mario Alberto Kempes. El entrenador calificó como "positivo" el año y expresó que "ser un equipo difícil de enfrentar" sigue siendo el objetivo del combinado nacional.
El oriundo de Pujato llenó de elogios a Nico Paz, quien marcó un doblete ante Costa Rica y lleva cinco gritos en cinco partidos en el inicio de esta nueva era post Mundial 2026: "Es un jugador que puede dar más, y eso que hizo un partido muy bueno, como el otro día. Da la sensación de un futbolista verdadero, que cuando tiene que ser malo, choca; y cuando tiene que jugar, lo hace. Estamos muy contentos, se hizo cargo, es para estar ilusionados con él".
Además, sobre el adiós de Walter Samuel, quien dejó el cuerpo técnico de la Selección para lanzar su carrera como entrenador principal: "No vamos a sumar a nadie. Somos siete y creemos que sobra con eso. Estamos bien. Es una baja que va más allá de lo técnico, le hicimos un homenaje y se notaba la emoción en los jugadores, fue gran parte de lo que se ganó. No lo vamos a reemplazar porque es irremplazable. Si en un futuro lo echamos en falta, lo llamaremos a ver qué hace, ja".
Por otro lado, sobre el amor al Cuti Romero de Córdoba más allá de no estar presente por lesión, comentó: "Lógicamente Córdoba está agradecido a él. Nosotros lo necesitamos, pero bien y al 100%, o lo más cercano a eso. Vamos a trabajar con él, junto al Atlético de Madrid, para que ese gran jugador de fútbol llegue en las mejores condiciones a un partido de fútbol, cosa que en el último tiempo no pudo pasar. Lo necesitamos bien porque es un jugador vital".
Y, sobre el balance del año, opinó: "Positivo. Porque hemos competido, llegado a la final del Mundial, dado la cara en todos los partidos. Pero hay veces que se gana y a veces que no. No tuvimos nuestro día contra España". Por último, se refirió a los objetivos para lo que se viene: "Me quedo con que sigamos de la misma manera, un equipo difícil de afrontar, una referencia para muchos, que le da muchas vueltas al rival, con eso me conformo. Mantener el nivel es un montón, y lo hemos hecho. El desafío es ese con chicos nuevos".
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