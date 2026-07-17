Rodri: "Argentina es el rival a batir y tendremos que jugar nuestro mejor partido"

"Ya se lo dije a los muchachos antes de la semifinal. Hay que tener más ganas de ganar que miedo a perder y eso es lo que vamos a hacer", sostuvo.

España buscará conquistar el segundo Mundial de su historia, luego del obtenido en Sudáfrica 2010, mientras que Argentina intentará defender el título logrado en Catar 2022 y prolongar la extraordinaria racha construida bajo la conducción de Lionel Scaloni.

"Argentina es el rival a batir"

Lejos de minimizar al adversario, Rodri reconoció que la Albiceleste llega como la gran referencia del fútbol mundial.

"Nuestro objetivo cuando vinimos era ganar el Mundial y ahora nos toca enfrentarnos al rival que más ha demostrado en los últimos años que está en mejor forma. Es el actual campeón y será un verdadero test para saber si somos capaces de levantar la Copa", afirmó.

El mediocampista destacó especialmente la fortaleza competitiva del conjunto argentino, una de las principales virtudes del ciclo de Scaloni.

"Sabemos que Argentina es un equipo muy competitivo. En muchos partidos estuvo abajo en el marcador y siempre encontró la manera de darlo vuelta. Da la sensación de que saca su mejor versión cuando peor está. En los últimos años ha demostrado ser el equipo más en forma y por eso es el rival a batir", explicó.

Una generación que quiere hacer historia

Rodri recordó que este plantel español viene construyendo un proceso exitoso que comenzó con la conquista de la Liga de Naciones 2023 y continuó con la obtención de la Eurocopa 2024.

"Venimos de un crecimiento gradual. Esta generación fue madurando paso a paso. Primero llegaron los títulos a menor escala y ahora estamos en una final del Mundial. Nuestra ambición va más allá. El domingo tenemos una oportunidad para convertir a esta generación en inolvidable", señaló.

También evocó al equipo que levantó la Copa del Mundo en Sudáfrica.

"Ellos consiguieron algo que parecía imposible para nuestro país. Esa determinación es la que queremos contagiar ahora", expresó.

Elogios para Messi

Como ocurrió durante toda la semana, Lionel Messi fue uno de los nombres más mencionados.

Para Rodri, el capitán argentino representa mucho más que una amenaza por su capacidad goleadora.

"Todos conocemos a Messi. Domina muchísimas facetas del juego. No solo es decisivo cerca del área, también organiza el juego, se posiciona muy bien y hace jugar al equipo. Hay que vigilarlo permanentemente porque aporta mucho más de lo que la gente cree", analizó.

Sin embargo, advirtió que el peligro argentino no se reduce al rosarino.

"Tienen muchos otros jugadores de primer nivel. Poseen un mediocampo de talla mundial, una defensa muy sólida y un gran arquero. Es un equipo muy colectivo y por eso habrá que hacer un partido perfecto", remarcó.

"Es una oportunidad para demostrar quién es el mejor"

La suspensión de la Finalissima impidió que los campeones de Europa y Sudamérica se enfrentaran en un duelo oficial. El destino, sin embargo, terminó reuniéndolos en el escenario más importante posible.

"Es una oportunidad para demostrar quién es el mejor equipo", afirmó Rodri.

"Argentina es un conjunto muy completo. Nosotros también estamos haciendo las cosas muy bien. Creo que ambos compartimos una idea parecida de entender el fútbol desde lo colectivo. Será una final entre dos equipos muy fuertes y tendremos que ofrecer nuestra mejor versión", agregó.

El nuevo capitán de España

Rodri también habló de su rol como capitán tras suceder a Álvaro Morata. "Ser capitán supone un paso más dentro del liderazgo. Los compañeros te miran especialmente en los momentos difíciles y ahí uno tiene que dar un paso adelante", explicó.

Además, reveló que antes del Mundial habló con Morata y deseó poder compartir con él un eventual festejo.

"Ha sido una pieza muy importante para que esta Selección llegue hasta aquí. Ojalá podamos celebrar con él si conseguimos el título", afirmó.

Por último, recordó que durante las primeras semanas del torneo recibió algunas críticas por su rendimiento, aunque eligió no prestarles atención.

"Intenté confiar en mí mismo y seguir trabajando. Contra Francia hicimos uno de nuestros mejores partidos del campeonato, pero frente a Argentina tendremos que hacerlo incluso mejor. Son los campeones del mundo y sabemos perfectamente el desafío que tenemos por delante", concluyó el capitán español, convencido de que la única manera de destronar a la Scaloneta será jugar el mejor partido de su carrera.