Messi habló de la foto con Lamine Yamal y calificó de "locura" que estén en una final

El capitán argentino habló sobre la presión de disputar una definición, recordó cómo aprendió a convivir con las derrotas desde chico, elogió a Lamine Yamal y calificó como "una locura" la famosa fotografía.
Por primera vez desde el inicio del Mundial 2026, Lionel Messi tomó la palabra en la previa de un partido. Y no fue uno más. El capitán de la Selección Argentina participó este viernes de un evento organizado por la FIFA en Nueva York, a dos días de la final frente a España, donde dejó reflexiones sobre la presión, el crecimiento personal, el desafío que representa la Roja y, especialmente, sobre Lamine Yamal, la joven estrella española con quien comparte una historia tan insólita como simbólica.
El encuentro, realizado en el marco del Fanatics Fest, reunió sobre el escenario a Messi, Emiliano Martínez y Lionel Scaloni por el lado argentino, y a Luis de la Fuente y Rodri en representación de España. La actividad contó además con figuras de otras disciplinas, como Novak Djokovic, Kevin Durant, Tom Brady, Rio Ferdinand y Travis Scott.
Como era de esperar, Messi fue el gran protagonista. Cada una de sus intervenciones fue acompañada por una ovación del público, que incluso interrumpió en varios momentos sus respuestas con cánticos dedicados al capitán argentino.
Lejos de enfocarse únicamente en el partido del domingo, Messi eligió hablar de su recorrido y de la manera en que fue construyendo su carrera.
"Como decía nuestro técnico, crecimos jugando al fútbol con mucha pasión, con ganas de divertirnos y de pasarla bien, sin importar dónde. Fuera en la calle, en la escuela o en un club de barrio", recordó.
El rosarino explicó que esa forma de vivir el fútbol le permitió naturalizar la presión desde muy pequeño.
"Nunca pensamos demasiado en la presión. Lo vivimos como algo natural. Somos un grupo competitivo y nos gusta ganar, pero este es un deporte colectivo y el rival también juega. No siempre se puede ganar", señaló.
En ese sentido, dejó una reflexión sobre el aprendizaje que le dejó el deporte.
"De chico entendí que se pierde mucho más de lo que se gana y eso me ayudó a crecer como persona y como jugador", afirmó.
Uno de los momentos más esperados de la conferencia llegó cuando le preguntaron por Lamine Yamal, la gran figura de España y futbolista surgido de Barcelona, el club donde Messi construyó buena parte de su leyenda.
"Es un grandísimo jugador, al que seguí muchísimo porque juega en un club al que amo y al que siempre le deseo lo mejor", expresó.
El capitán argentino no escatimó elogios hacia el joven de apenas 19 años.
"Hoy es uno de los referentes mundiales. Tiene toda la carrera por delante y una oportunidad enorme de conseguir algo histórico. Nosotros intentaremos que no sea esta vez", dijo entre sonrisas.
Messi también se refirió a la fotografía que recorrió el mundo en los últimos meses, en la que aparece sosteniendo en brazos a un Lamine Yamal recién nacido durante una producción solidaria realizada hace casi dos décadas.
"Lo de esa foto es una locura. Es difícil imaginar que un día te sacás una foto con un bebé y años después terminás enfrentándolo en una final de un Mundial. La verdad es increíble", reconoció.
Pese a la admiración que siente por el español, dejó claro cuál será el objetivo argentino.
"Le deseo muchísima suerte porque su crecimiento también será bueno para el Barcelona. Pero intentaremos hacer un gran partido para que él no tenga su mejor versión, aunque sabemos que será muy difícil", explicó.
Messi también destacó el potencial colectivo del equipo dirigido por Luis de la Fuente. "España tiene grandísimos jugadores, juega muy bien y será un rival muy complicado. Pero nosotros también tenemos nuestras armas", aseguró.
La intervención del capitán estuvo acompañada por las palabras de Lionel Scaloni, quien recordó que incluso una final del mundo debe vivirse sin perder la esencia con la que todos comenzaron a jugar al fútbol.
Por su parte, Emiliano Martínez remarcó el impacto que tuvo la conquista de Catar 2022 sobre el pueblo argentino y manifestó el deseo del plantel de volver a regalarle esa alegría a los hinchas.
Del lado español, tanto Luis de la Fuente como Rodri coincidieron en destacar el respeto mutuo entre ambos seleccionados y aseguraron que la final enfrentará a los dos equipos que mejor fútbol desplegaron durante el torneo.
En ese escenario, con el MetLife Stadium preparado para recibir una definición histórica, Messi volvió a demostrar la serenidad que lo caracteriza: elogió al rival, reconoció el talento de la nueva generación española y dejó en claro que la Argentina buscará escribir otro capítulo dorado en una historia que ya es inolvidable.
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