Messi habló de la foto con Lamine Yamal y calificó de "locura" que estén en una final

"Como decía nuestro técnico, crecimos jugando al fútbol con mucha pasión, con ganas de divertirnos y de pasarla bien, sin importar dónde. Fuera en la calle, en la escuela o en un club de barrio", recordó.

El rosarino explicó que esa forma de vivir el fútbol le permitió naturalizar la presión desde muy pequeño.

"Nunca pensamos demasiado en la presión. Lo vivimos como algo natural. Somos un grupo competitivo y nos gusta ganar, pero este es un deporte colectivo y el rival también juega. No siempre se puede ganar", señaló.

En ese sentido, dejó una reflexión sobre el aprendizaje que le dejó el deporte.

"De chico entendí que se pierde mucho más de lo que se gana y eso me ayudó a crecer como persona y como jugador", afirmó.

Elogios para Lamine Yamal

Uno de los momentos más esperados de la conferencia llegó cuando le preguntaron por Lamine Yamal, la gran figura de España y futbolista surgido de Barcelona, el club donde Messi construyó buena parte de su leyenda.

"Es un grandísimo jugador, al que seguí muchísimo porque juega en un club al que amo y al que siempre le deseo lo mejor", expresó.

El capitán argentino no escatimó elogios hacia el joven de apenas 19 años.

"Hoy es uno de los referentes mundiales. Tiene toda la carrera por delante y una oportunidad enorme de conseguir algo histórico. Nosotros intentaremos que no sea esta vez", dijo entre sonrisas.

Messi también se refirió a la fotografía que recorrió el mundo en los últimos meses, en la que aparece sosteniendo en brazos a un Lamine Yamal recién nacido durante una producción solidaria realizada hace casi dos décadas.

"Lo de esa foto es una locura. Es difícil imaginar que un día te sacás una foto con un bebé y años después terminás enfrentándolo en una final de un Mundial. La verdad es increíble", reconoció.

Pese a la admiración que siente por el español, dejó claro cuál será el objetivo argentino.

"Le deseo muchísima suerte porque su crecimiento también será bueno para el Barcelona. Pero intentaremos hacer un gran partido para que él no tenga su mejor versión, aunque sabemos que será muy difícil", explicó.

Respeto por España

Messi también destacó el potencial colectivo del equipo dirigido por Luis de la Fuente. "España tiene grandísimos jugadores, juega muy bien y será un rival muy complicado. Pero nosotros también tenemos nuestras armas", aseguró.

La intervención del capitán estuvo acompañada por las palabras de Lionel Scaloni, quien recordó que incluso una final del mundo debe vivirse sin perder la esencia con la que todos comenzaron a jugar al fútbol.

Por su parte, Emiliano Martínez remarcó el impacto que tuvo la conquista de Catar 2022 sobre el pueblo argentino y manifestó el deseo del plantel de volver a regalarle esa alegría a los hinchas.

Del lado español, tanto Luis de la Fuente como Rodri coincidieron en destacar el respeto mutuo entre ambos seleccionados y aseguraron que la final enfrentará a los dos equipos que mejor fútbol desplegaron durante el torneo.

En ese escenario, con el MetLife Stadium preparado para recibir una definición histórica, Messi volvió a demostrar la serenidad que lo caracteriza: elogió al rival, reconoció el talento de la nueva generación española y dejó en claro que la Argentina buscará escribir otro capítulo dorado en una historia que ya es inolvidable.