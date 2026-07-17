Luis De la Fuente elogió a la Argentina: "Es una Selección que hizo historia"

Elogios para Messi y Scaloni

De la Fuente no escatimó reconocimientos hacia el seleccionado argentino. Incluso rechazó de plano las críticas que señalan al equipo albiceleste como un conjunto desleal o excesivamente provocador.

"Respeto todas las opiniones, pero no. Tengo una gran admiración por la selección argentina. Viene de hacer historia y está dirigida por un amigo mío. Cada uno utilizará sus armas futbolísticas, pero esto es un partido de fútbol", respondió.

Consultado por la manera de controlar a Lionel Messi, el entrenador recordó una anécdota de sus primeros años como técnico.

"Lo conocí cuando entrenaba al Sevilla juvenil. En un partido le hicimos un marcaje individual. Al jugador que lo seguía le sacaron tarjeta, tuve que reemplazarlo y Messi nos hizo cuatro goles", relató entre sonrisas.

A partir de aquella experiencia, descartó repetir esa estrategia.

"No habrá un marcaje individual. Estaremos atentos a él, como corresponde con un futbolista de su jerarquía, pero el trabajo será colectivo", explicó.

También dedicó elogios a Scaloni, con quien mantiene una relación de respeto mutuo.

"Somos dos grandes competidores que nos admiramos mucho. Es un lujo enfrentarnos en una final", sostuvo.

"Messi es inigualable"

Otro de los temas inevitables fue la comparación entre Lamine Yamal y el capitán argentino. Para De la Fuente, cualquier paralelismo resulta injusto.

"Lamine tiene que ser Lamine porque Messi es inigualable. Tiene un talento descomunal y sigue siendo un ejemplo para los más jóvenes por su comportamiento y por todo lo que está haciendo en este Mundial", afirmó.

El entrenador confirmó además que la joven figura española dejó atrás la molestia muscular sufrida en semifinales.

"Tenía un golpe fuerte en el muslo, pero entrenó con absoluta normalidad. Está al ciento por ciento y no hay ningún problema", aseguró.

El consejo de Del Bosque y la receta española

De la Fuente reveló que, antes de afrontar la final, buscó el consejo de un hombre que conoce muy bien este tipo de partidos: Vicente del Bosque, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.

"Es una persona a la que quiero mucho y un sabio del fútbol. Ha vivido esta situación y nadie mejor que él para asesorarte", explicó.

Finalmente, el seleccionador español dejó en claro cuál es la filosofía que intentará imponer frente al vigente campeón del mundo.

"Serán dos grandes equipos, con muchas similitudes. Cada uno intentará llevar el partido hacia donde más le convenga, pero esperamos que sea el talento el que marque la diferencia", señaló.

Y, fiel a su estilo, cerró con una dosis de serenidad pese a la magnitud del desafío: "Estoy nervioso únicamente porque volvemos en helicóptero al hotel. Por la final, no. Queremos disfrutar este momento y competir para intentar ganar la Copa del Mundo".