El ACA celebró a los Campeones Argentinos de Automovilismo 2025

En una jornada llena de emociones se realizó en la sede central del Automóvil Club Argentino la prestigiosa ceremonia de premiación de los Campeones Argentinos de Automovilismo 2025.
El encuentro reunió a los máximos exponentes del deporte motor nacional, fiscalizado por la FIA y la CDA del ACA, en una jornada que celebró el talento y la dedicación de los pilotos.
El evento contó con una importante presencia federal, destacándose la asistencia de ministros, secretarios de Deporte y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, San Juan, Buenos Aires y Santa Fe. Todos acompañaron a los deportistas y reafirmaron el compromiso conjunto por el desarrollo del automovilismo en todo el territorio nacional.
La jornada la abrió el presidente del ACA, César Carman, quien destacó que el automovilismo nacional atraviesa uno de sus momentos de mayor visibilidad y atractivo internacional. “Tenemos a Franco Colapinto en la Fórmula 1, un piloto formado desde el karting bajo la estructura deportiva de nuestra Comisión Deportiva Automovilística (CDA), y que ya todos sabemos lo que ilusiona. No solo porque pueda ir mejorando en la pole position, sino que ilusiona también a los miles de argentinos que quieren volver a ver rugir los motores de la F1 en Argentina”, dijo. Y agregó: “El reciente roadshow de Franco lo dijo todo”.
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El ACA y la CDA reconocieron a los principales protagonistas del deporte motor nacional en una jornada marcada por los homenajes y la celebración.
Asimismo, y ante las consultas de los medios acreditados al evento, Carman mencionó que “recién comenzamos, pero estamos observando un buen ambiente para ello. Sector privado y sector público, ambos con entusiasmo y dimensionando lo que ese proyecto podría llegar a ser. Ver hoy este apoyo y acompañamiento de 10 gobiernos provinciales en la figura de sus ministros o secretarios es una señal”.
Durante el evento, se premió y reconoció a las figuras que se destacaron durante la temporada 2025, tanto en el ámbito nacional como internacional, en las siguientes categorías:
Sport Regularidad Histórica
Rally Regional y Rally Argentino
Fiat Competizione
Karting y categorías especializadas (IAME Series y Rotax)
SimRacing
Fórmula Nacional
Top Race Series, Top Race V6 y TC2000
Campeones Internacionales
Sport Histórico Regularidad - Velocidad
Desafío Eco
La ceremonia contó con la presencia de familiares y amigos de los homenajeados, así como miembros de la Comisión Directiva del ACA y la CDA, personalidades del ambiente y la prensa especializada. También se vivió un momento de profunda emoción durante el reconocimiento a Juan Cruz Yacopini.
Como parte de la celebración, los asistentes pudieron disfrutar de una exhibición estática de vehículos de competición en la puerta de la institución y en su hall central, permitiendo un contacto cercano con las máquinas que fueron protagonistas de la temporada.
A continuación, el detalle de los ganadores:
Sport Regularidad Histórica: Alejandro López (campeón argentino piloto) y Gabriel Gourvich (campeón argentino navegante).
Rally Regional: Pablo Franza (campeón absoluto piloto) y Leonardo Fernández (campeón absoluto navegante).
Copa IAME Series Argentina: Juan Cruz Davancens (Cadete), Joaquín Gorlero Pizarro (Sudam Junior), Thiago Díaz (Sudam Senior), Thiago Palotini (Old School Junior), Leonel Maresca (Old School Senior) y Nicolás Brown (Old School Master).
Copa Rotax Buenos Aires – Trofeo Otoño: Antonio Pugliese (Micro Max), Mateo Santino (Mini Max), Bautista Panetta (Junior Max), Juan Ignacio Alessi (Senior Max), Gabriel De Lucca (Master Max), Matías Rodríguez (DD2), Carmelo Fazzari (Senior Nacional) y Diego Vigliercio (Master Nacional).
Copa Rotax Buenos Aires – Trofeo Invierno: Agustín Perchivatti (Micro Max), Mateo Santino (Mini Max), Thiago Palotini (Junior Max), Martín Saa (Senior Max), Gastón Di Bella (Master Max), Matías Rodríguez (DD2), Joaquín De Volder (Senior Nacional) y Gastón Amboade (Master Nacional).
Copa Rotax Buenos Aires – Gran Final Argentina: Agustín Perchivatti (Micro Max), Mateo Santino (Mini Max), Valentino Manta (Junior Max), Martín Saa (Senior Max), Julián Falivene (Master Max), Matías Rodríguez (DD2), Martín Ibarra (Senior Nacional), Gastón Di Bella (Master Nacional) y Santiago Fabani (DD2 Senior).
Fiat Competizione: Christian Romero.
Karting Argentino: Hipólito Lucero Perabo (Mini), Vicente Aguilar (Cadete), Marcos Albert (Proam), Simón Bulbarella (OKN) y Bautista Panetta (OKN Junior).
Sport Histórico Regularidad: Diego Pinosa y Paula Percossi (Pilotos A), Enrique Daima y Valentina Daima (Pilotos B), Daniel Sacón y Eduardo Wiens (Pilotos C), además de la escudería Alcohol Free.
Sport Histórico Velocidad: Manuel Elicabe (GT1), Pablo Falconi (GT2), Leandro Gargiulo (GT3), Fabián Pons (GT4), Luis Ortiz Basualdo (Línea CAS) y Hugo Giambruni (DTNH).
Rally Argentino: Miguel Baldoni y Gustavo Franchello (RC2), Rubén Montoro e Ignacio Uez (RCMR), Nicolás González y Gerónimo Bordignon (RC3), Julián Larrosa e Ítalo Baratella (RC4), y Santiago Sabatini junto a Nelson Tomada (RC5).
Desafío Eco: Escuela EEST N°1 Antonio Bermejo de Junín.
Sim Racing: Dino Filippa.
Fórmula Nacional: Julián Ramos.
Top Race Series: Diego Verrielo.
Campeones Internacionales: Leonel Pernía (TCR South America) y la dupla integrada por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, campeones mundiales FIA World Rally-Raid.
Top Race V6: Facundo Aldrighetti.
TC2000: Matías Rossi.
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Matías Rossi, campeón del TC2000, junto a César Carman, presidente del ACA.
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