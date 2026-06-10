El ACA celebró a los Campeones Argentinos de Automovilismo 2025

Asimismo, y ante las consultas de los medios acreditados al evento, Carman mencionó que “recién comenzamos, pero estamos observando un buen ambiente para ello. Sector privado y sector público, ambos con entusiasmo y dimensionando lo que ese proyecto podría llegar a ser. Ver hoy este apoyo y acompañamiento de 10 gobiernos provinciales en la figura de sus ministros o secretarios es una señal”.

Durante el evento, se premió y reconoció a las figuras que se destacaron durante la temporada 2025, tanto en el ámbito nacional como internacional, en las siguientes categorías:

Sport Regularidad Histórica

Rally Regional y Rally Argentino

Fiat Competizione

Karting y categorías especializadas (IAME Series y Rotax)

SimRacing

Fórmula Nacional

Top Race Series, Top Race V6 y TC2000

Campeones Internacionales

Sport Histórico Regularidad - Velocidad

Desafío Eco

La ceremonia contó con la presencia de familiares y amigos de los homenajeados, así como miembros de la Comisión Directiva del ACA y la CDA, personalidades del ambiente y la prensa especializada. También se vivió un momento de profunda emoción durante el reconocimiento a Juan Cruz Yacopini.

Como parte de la celebración, los asistentes pudieron disfrutar de una exhibición estática de vehículos de competición en la puerta de la institución y en su hall central, permitiendo un contacto cercano con las máquinas que fueron protagonistas de la temporada.

A continuación, el detalle de los ganadores:

Sport Regularidad Histórica: Alejandro López (campeón argentino piloto) y Gabriel Gourvich (campeón argentino navegante).

Alejandro López (campeón argentino piloto) y Gabriel Gourvich (campeón argentino navegante). Rally Regional: Pablo Franza (campeón absoluto piloto) y Leonardo Fernández (campeón absoluto navegante).

Pablo Franza (campeón absoluto piloto) y Leonardo Fernández (campeón absoluto navegante). Copa IAME Series Argentina: Juan Cruz Davancens (Cadete), Joaquín Gorlero Pizarro (Sudam Junior), Thiago Díaz (Sudam Senior), Thiago Palotini (Old School Junior), Leonel Maresca (Old School Senior) y Nicolás Brown (Old School Master).

Juan Cruz Davancens (Cadete), Joaquín Gorlero Pizarro (Sudam Junior), Thiago Díaz (Sudam Senior), Thiago Palotini (Old School Junior), Leonel Maresca (Old School Senior) y Nicolás Brown (Old School Master). Copa Rotax Buenos Aires – Trofeo Otoño: Antonio Pugliese (Micro Max), Mateo Santino (Mini Max), Bautista Panetta (Junior Max), Juan Ignacio Alessi (Senior Max), Gabriel De Lucca (Master Max), Matías Rodríguez (DD2), Carmelo Fazzari (Senior Nacional) y Diego Vigliercio (Master Nacional).

Antonio Pugliese (Micro Max), Mateo Santino (Mini Max), Bautista Panetta (Junior Max), Juan Ignacio Alessi (Senior Max), Gabriel De Lucca (Master Max), Matías Rodríguez (DD2), Carmelo Fazzari (Senior Nacional) y Diego Vigliercio (Master Nacional). Copa Rotax Buenos Aires – Trofeo Invierno: Agustín Perchivatti (Micro Max), Mateo Santino (Mini Max), Thiago Palotini (Junior Max), Martín Saa (Senior Max), Gastón Di Bella (Master Max), Matías Rodríguez (DD2), Joaquín De Volder (Senior Nacional) y Gastón Amboade (Master Nacional).

Agustín Perchivatti (Micro Max), Mateo Santino (Mini Max), Thiago Palotini (Junior Max), Martín Saa (Senior Max), Gastón Di Bella (Master Max), Matías Rodríguez (DD2), Joaquín De Volder (Senior Nacional) y Gastón Amboade (Master Nacional). Copa Rotax Buenos Aires – Gran Final Argentina: Agustín Perchivatti (Micro Max), Mateo Santino (Mini Max), Valentino Manta (Junior Max), Martín Saa (Senior Max), Julián Falivene (Master Max), Matías Rodríguez (DD2), Martín Ibarra (Senior Nacional), Gastón Di Bella (Master Nacional) y Santiago Fabani (DD2 Senior).

Agustín Perchivatti (Micro Max), Mateo Santino (Mini Max), Valentino Manta (Junior Max), Martín Saa (Senior Max), Julián Falivene (Master Max), Matías Rodríguez (DD2), Martín Ibarra (Senior Nacional), Gastón Di Bella (Master Nacional) y Santiago Fabani (DD2 Senior). Fiat Competizione: Christian Romero.

Christian Romero. Karting Argentino: Hipólito Lucero Perabo (Mini), Vicente Aguilar (Cadete), Marcos Albert (Proam), Simón Bulbarella (OKN) y Bautista Panetta (OKN Junior).

Hipólito Lucero Perabo (Mini), Vicente Aguilar (Cadete), Marcos Albert (Proam), Simón Bulbarella (OKN) y Bautista Panetta (OKN Junior). Sport Histórico Regularidad: Diego Pinosa y Paula Percossi (Pilotos A), Enrique Daima y Valentina Daima (Pilotos B), Daniel Sacón y Eduardo Wiens (Pilotos C), además de la escudería Alcohol Free.

Diego Pinosa y Paula Percossi (Pilotos A), Enrique Daima y Valentina Daima (Pilotos B), Daniel Sacón y Eduardo Wiens (Pilotos C), además de la escudería Alcohol Free. Sport Histórico Velocidad: Manuel Elicabe (GT1), Pablo Falconi (GT2), Leandro Gargiulo (GT3), Fabián Pons (GT4), Luis Ortiz Basualdo (Línea CAS) y Hugo Giambruni (DTNH).

Manuel Elicabe (GT1), Pablo Falconi (GT2), Leandro Gargiulo (GT3), Fabián Pons (GT4), Luis Ortiz Basualdo (Línea CAS) y Hugo Giambruni (DTNH). Rally Argentino: Miguel Baldoni y Gustavo Franchello (RC2), Rubén Montoro e Ignacio Uez (RCMR), Nicolás González y Gerónimo Bordignon (RC3), Julián Larrosa e Ítalo Baratella (RC4), y Santiago Sabatini junto a Nelson Tomada (RC5).

Miguel Baldoni y Gustavo Franchello (RC2), Rubén Montoro e Ignacio Uez (RCMR), Nicolás González y Gerónimo Bordignon (RC3), Julián Larrosa e Ítalo Baratella (RC4), y Santiago Sabatini junto a Nelson Tomada (RC5). Desafío Eco: Escuela EEST N°1 Antonio Bermejo de Junín.

Escuela EEST N°1 Antonio Bermejo de Junín. Sim Racing: Dino Filippa.

Dino Filippa. Fórmula Nacional: Julián Ramos.

Julián Ramos. Top Race Series: Diego Verrielo.

Diego Verrielo. Campeones Internacionales: Leonel Pernía (TCR South America) y la dupla integrada por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, campeones mundiales FIA World Rally-Raid.

Leonel Pernía (TCR South America) y la dupla integrada por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, campeones mundiales FIA World Rally-Raid. Top Race V6: Facundo Aldrighetti.

Facundo Aldrighetti. TC2000: Matías Rossi.