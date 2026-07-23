El Automóvil Club Argentino presente en la Exposición Rural 2026

El ACA reafirma el compromiso federal y la cercanía con los socios en su stand de la Expo Rural 2026
El Automóvil Club Argentino (ACA) inauguró su stand en la Expo Rural 2026, a través del cual la histórica institución participa de la muestra agroindustrial más importante del país, ofreciendo un espacio de encuentro y asesoramiento para socios y visitantes.
La premisa que acompaña al ACA en la muestra es la de honrar una historia que se desplegó a la par del campo y en todo el mapa argentino, impulsando el crecimiento desde hace más de un siglo. Así, la institución diseñó un espacio que honra el compromiso, la presencia y la vinculación federal que promueve el Club.
El stand funciona como una plataforma de servicios a nivel nacional, donde asesores atienden consultas sobre coberturas y beneficios. A su vez, exhibe una línea de tiempo que repasa el rol institucional en el desarrollo vial del país con herramientas tecnológicas actuales, exhibiendo cómo resolvió necesidades de asistencia en cada kilómetro del camino.
Esta participación representa una oportunidad fundamental para continuar consolidando el compromiso del ACA con el país y la cercanía con la comunidad. Con este despliegue, el Club reafirma la meta permanente de brindar servicios de la más alta calidad y acompañar a susasociados a todo momento y en cada rincón de la nación.
"Estar presentes en la Expo Rural no es solo participar de uno de los eventos más importantes del país: es sostener nuestro compromiso con una Argentina federal, donde cada productor, cada emprendedor y cada familia sepa que siempre podrán contar con nosotros”, aseguró el presidente del ACA, César Carman.
En este sentido, afirmó que el Club siempre respaldó, a lo largo de sus más de 120 años de historia, el valor del campo como motor del desarrollo nacional: “Honramos a quienes, con un esfuerzo supremo, impulsan la producción, generan empleo y contribuyen todos los días a hacer de la Argentina una nación más fuerte y con mayores oportunidades”, subrayó.
Carman dijo también que junto con el campo comparten la premisa de la mejora continua. “Ese es un pilar que también guía nuestras decisiones. Creemos en la cercanía y en el crecimiento en conjunto, y estamos en esta Expo convencidos de que la cooperación es la clave para generar más oportunidades y ampliar el alcance de nuestras prestaciones”, señaló. Y agregó: “Nuestra misión es acompañar a los asociados allí donde estén, brindándoles tranquilidad, respaldo y soluciones en cada etapa de su camino. Ese compromiso nos impulsa a incorporar servicios cada vez más ágiles e innovadores, adaptados a las nuevas necesidades de quienes viajan por trabajo o por recreación”.
Al concluir, el presidente del ACA destacó que desde el Club quieren “estar cada vez más cerca de los socios y de los sectores productivos del país, acompañando el desarrollo de las economías regionales y aportando al progreso de una Argentina que avanza gracias al esfuerzo de quienes producen, invierten y creen en el futuro”.
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