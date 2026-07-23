El Automóvil Club Argentino presente en la Exposición Rural 2026

"Estar presentes en la Expo Rural no es solo participar de uno de los eventos más importantes del país: es sostener nuestro compromiso con una Argentina federal, donde cada productor, cada emprendedor y cada familia sepa que siempre podrán contar con nosotros”, aseguró el presidente del ACA, César Carman.

En este sentido, afirmó que el Club siempre respaldó, a lo largo de sus más de 120 años de historia, el valor del campo como motor del desarrollo nacional: “Honramos a quienes, con un esfuerzo supremo, impulsan la producción, generan empleo y contribuyen todos los días a hacer de la Argentina una nación más fuerte y con mayores oportunidades”, subrayó.

Carman dijo también que junto con el campo comparten la premisa de la mejora continua. “Ese es un pilar que también guía nuestras decisiones. Creemos en la cercanía y en el crecimiento en conjunto, y estamos en esta Expo convencidos de que la cooperación es la clave para generar más oportunidades y ampliar el alcance de nuestras prestaciones”, señaló. Y agregó: “Nuestra misión es acompañar a los asociados allí donde estén, brindándoles tranquilidad, respaldo y soluciones en cada etapa de su camino. Ese compromiso nos impulsa a incorporar servicios cada vez más ágiles e innovadores, adaptados a las nuevas necesidades de quienes viajan por trabajo o por recreación”.

Al concluir, el presidente del ACA destacó que desde el Club quieren “estar cada vez más cerca de los socios y de los sectores productivos del país, acompañando el desarrollo de las economías regionales y aportando al progreso de una Argentina que avanza gracias al esfuerzo de quienes producen, invierten y creen en el futuro”.