El árbitro Espinoza será denunciado por presunto amaño de partidos

El árbitro será apuntado en la causa por transferencias sospechosas junto a Lobo Medina, mientras también investigan a Emanuel Ejarque.
El árbitro Fernando Espinoza será denunciado este lunes en la causa que investiga presunto amaño de partidos en el fútbol argentino. La presentación la realizará el diputado Facundo Del Gaiso, quien lo vincula a transferencias de dinero provenientes de una empresa ligada a la estructura dirigencial de la Asociación del Fútbol Argentino.
Según la denuncia, Espinoza habría recibido una transferencia de 120.000 pesos en diciembre de 2020 por parte de la firma Malte SRL, empresa que también aparece relacionada con el tesorero de AFA, Pablo Toviggino. La investigación incluye además comunicaciones telefónicas posteriores a partidos, en las que se analizan decisiones arbitrales y se menciona a “Pablo”, en presunta alusión al dirigente.
En la causa también será incorporado el árbitro Emanuel Ejarque, quien habría recibido al menos ocho transferencias entre 2021 y 2022 por un total cercano a 362.000 pesos. Ambos casos forman parte de un expediente más amplio que busca determinar la existencia de pagos para influir en fallos dentro del campo de juego.
El expediente ya sumó a otros jueces como Luis Lobo Medina, primer denunciado, además de Adrián Franklin, Jorge Sosa y Federico Beligoy. La causa avanza sobre el rol de Malte SRL, señalada por su participación en operaciones vinculadas al VAR y movimientos financieros bajo sospecha.
La investigación sigue en desarrollo y suma nuevos elementos sobre el funcionamiento del arbitraje en el fútbol argentino, con foco en posibles irregularidades que comprometen a distintos actores del sistema.
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