El árbitro Espinoza será denunciado por presunto amaño de partidos

Según la denuncia, Espinoza habría recibido una transferencia de 120.000 pesos en diciembre de 2020 por parte de la firma Malte SRL, empresa que también aparece relacionada con el tesorero de AFA, Pablo Toviggino. La investigación incluye además comunicaciones telefónicas posteriores a partidos, en las que se analizan decisiones arbitrales y se menciona a “Pablo”, en presunta alusión al dirigente.