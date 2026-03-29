Kicillof hablará tras el fallo de YPF para defender la nacionalización

El fallo por YPF, un enorme alivio para las arcas de Argentina: la Justicia de EE.UU. dio vuelta el tema. El fallo por YPF, un enorme alivio para las arcas de Argentina.

En ese sentido, defendió la estrategia judicial del Estado y remarcó que “los propios abogados del Estado argentino defendían los mismos argumentos que sostuvimos siempre”. Además, sostuvo que la nacionalización “marca el rumbo del modelo de desarrollo” basado en la defensa del interés nacional y los recursos estratégicos.

Kicillof cerró con una definición política: “No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana”. Y concluyó: “La derecha nunca la habría nacionalizado”, al tiempo que afirmó que, pese a las críticas, el modelo actual “no colapsa por falta de dólares gracias a YPF”.