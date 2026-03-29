Kicillof hablará tras el fallo de YPF para defender la nacionalización

El gobernador bonaerense respaldará la expropiación y apuntará contra las críticas, tras el revés judicial que evitó una condena millonaria.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindará este lunes una conferencia de prensa tras el fallo judicial en Estados Unidos por YPF, en la que ratificará su defensa de la nacionalización. Estará acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
La presentación se da luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anulara la condena contra Argentina, que en primera instancia obligaba a pagar más de 16.000 millones de dólares. Para Kicillof, lo ocurrido “era un relato impulsado por los buitres” y sostuvo que buscaban “criticar una decisión soberana y hacerse (más) ricos”.
El mandatario también cuestionó las críticas a la expropiación realizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y apuntó contra el presidente Javier Milei. “Ese ‘impuesto’ nunca fue más que una operación”, afirmó, y agregó: “¿Era desconocimiento, ingenuidad o una mentira interesada? Hoy queda claro”.
En ese sentido, defendió la estrategia judicial del Estado y remarcó que “los propios abogados del Estado argentino defendían los mismos argumentos que sostuvimos siempre”. Además, sostuvo que la nacionalización “marca el rumbo del modelo de desarrollo” basado en la defensa del interés nacional y los recursos estratégicos.
Kicillof cerró con una definición política: “No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana”. Y concluyó: “La derecha nunca la habría nacionalizado”, al tiempo que afirmó que, pese a las críticas, el modelo actual “no colapsa por falta de dólares gracias a YPF”.
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