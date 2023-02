De los candidatos que baraja el Leeds, el argentino es el único que está sin trabajo. Los otros, el español Andoni Iraola y el neerlandés Arnold Slot están dirigiendo al Rayo Vallecano y el Feyenoord, respectivamente.

Ambos están haciendo un trabajo excelente en esta temporada: Iraola tiene al Rayo en el quinto lugar, luchando por ingresar a torneos internacionales, mientras que Slot da batalla con el Feyenoord y lidera la liga de su país cuando el favorito como siempre es el Ajax.

El Muñeco recibió algunas tentadoras ofertas de clubes de Brasil pero él quiere dirigir en Europa. Actualmente, después de tener la posibilidad de dirigir al equipo de las estrellas de Arabia Saudita, con Cristiano Ronaldo a la cabeza en un amistoso ante PSG, Gallardo sigue descansando tras haber estado ocho años y medio a cargo de River, institución en la que ganó 14 títulos y se fue como el entrenador más ganador de la historia del club.

Gallardo ya recibió hace algunas semanas un sondeo de parte del Ajax, pero rechazó la posibilidad y sabe bien que es una tentación para varios equipos en Europa. Al estar sin club le genera facilidades que no tienen a la hora de negociar con entrenadores con contrato y es por eso que tampoco se desespera en volver a trabajar en lo inmediato.

¿Cómo está el Leeds United? La temporada no es la mejor. La salida de Marsch se decidió ya que no ganó ni un partido de sus últimos siete en Premier League, no logra un triunfo desde noviembre pasado y los malos resultados lo hicieron retroceder hasta el 17° puesto en el torneo local, con los mismos puntos que Everton y a solo un punto por encima de Bournmeouth y Southampton, los últimos de la Premier League.