El MotoGP vuelve a Buenos Aires después de 28 años: Valentín Perrone recorrió las obras del Gálvez

“Fuimos sede de diez Grandes Premios y casi 30 años después vamos a estar otra vez entre los principales circuitos del mundo. Traer el MotoGP a la Ciudad significa el desembarco de una competencia de élite, con las escuderías y los pilotos más importantes, que podrán ser disfrutados por 150 mil personas en la pista y millones por televisión y streaming en más de 200 países”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Una de las principales novedades del avance de las obras en el Autódromo es la continuidad de la pista sobre el espacio que ocupaba el kartódromo para estirar la recta opuesta y sumar una nueva horquilla: de este modo se completará el diseño del circuito que utilizaría la F1 en Buenos Aires. Ya se avanza con el desarme del kartódromo, que será reubicado.

La nueva configuración del circuito para el MotoGP tendrá una extensión de 4,3 kilómetros y 14 curvas. La de la Fórmula 1 alcanzará los 4,87 kilómetros y contará con 15.

“Estamos invirtiendo en infraestructura de primer nivel para que miles de porteños puedan disfrutar de un Autódromo moderno, seguro y probablemente el más importante de Latinoamérica”, dijo el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes. Y agregó: “Hoy tenemos la suerte de que nos visite Valentín Perrone, un chico de 18 años que está haciendo su carrera en el mundo de las motos. Como pasó cuando vino Franco Colapinto en abril y nos dio su opinión sobre el Autódromo y la F1, hoy el aporte de Valentín es muy importante para nosotros. Y ojalá en el futuro tenga la suerte de correr acá”.

Los trabajos están a cargo de la empresa porteña de autopistas, AUSA, empezaron en enero y concluirán a fin de año. El desarrollo de este proyecto fue impulsado por la Ciudad mediante la Secretaría de Deportes junto a la empresa Tilke Engineers & Architects, fundada por el ingeniero alemán Hermann Tilke, experto en el diseño y modernización de autódromos en todo el mundo con los más altos estándares internacionales.

“Va a ser un circuito muy lindo para ver, para correr y para disfrutar sobre todo. Es muy lindo ver la evolución del circuito, me pone muy contento en construcción, es increíble el antes y el después. Sueño con correr acá y seguramente va a ser una muy buena carrera”, dijo Valentín Perrone, al visitar el Gálvez junto al “Chino” Turnes, al subsecretario del Autódromo, Joaquín Orlando, y al expiloto Benedicto “Chiche” Caldarella, una leyenda del motociclismo argentino. El año que viene, además del regreso del MotoGP, también habrá acción del Moto2 y el Moto3 en Buenos Aires.