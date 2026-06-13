Franco Colapinto expresó su frustración por los problemas del Alpine en Barcelona

Alpine tuvo problemas durante todo el fin de semana del Grán Premio de Barcelona

Las elevadas temperaturas registradas en Barcelona también complicaron el rendimiento de Alpine. Con más de 50 grados sobre el asfalto, la degradación de los neumáticos y los problemas de balance agravaron las dificultades de la escudería francesa, que estuvo lejos de los resultados que había conseguido en otras carreras de la temporada.

Colapinto reveló que el equipo realizó múltiples cambios de configuración en busca de una mejora, pero ninguno dio resultado. “Intenté cambiar los ajustes del coche, pero ninguno funcionó. Di vuelta el auto para el FP3, para la Qualy, no funciona. Es bastante frustrante”, remarcó.

Pese a las críticas, el piloto argentino mantuvo una mirada optimista de cara a la carrera del domingo. “Largando 13° hay oportunidades y no estamos tan lejos de los puntos, vamos a intentar hacer una buena carrera”, señaló. También consideró que será necesario seguir trabajando para mejorar la competitividad del equipo en las próximas fechas.

Las dificultades no fueron exclusivas de Colapinto. Tras la clasificación, el jefe de Alpine, Steve Nielsen, reconoció el flojo desempeño de la escudería. “Desde luego, no estamos satisfechos con el resultado de hoy, donde hemos terminado la clasificación con ambos coches inusualmente lejos de la Q3”, admitió. Mientras tanto, el equipo continúa buscando soluciones para revertir un fin de semana que dejó más dudas que certezas en Barcelona.