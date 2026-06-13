Franco Colapinto expresó su frustración por los problemas del Alpine en Barcelona

El piloto argentino cuestionó el rendimiento del A526 luego de la clasificación del GP de Barcelona. Aseguró que el equipo no encontró soluciones durante todo el fin de semana.
Franco Colapinto se mostró disconforme con el rendimiento de su Alpine tras la clasificación del Gran Premio de Barcelona y admitió su frustración por los problemas que arrastra el monoplaza en Barcelona. El piloto argentino finalizó 13° y aseguró que el equipo no logró encontrar una puesta a punto competitiva para afrontar el fin de semana.
Aunque consiguió avanzar a la segunda tanda clasificatoria y quedó cerca de la zona de puntos, Colapinto se mostró muy disconforme con el comportamiento del A526. “Traté de extraer todo lo que podía del auto, pero no hace lo que quiero, voy haciendo drift en toda la pista”, afirmó tras bajarse del vehículo.
El argentino profundizó sus cuestionamientos al señalar que los inconvenientes se mantuvieron durante todas las sesiones disputadas en el circuito catalán. “Vamos lento, es muy malo el balance, no le encontramos la vuelta este fin de semana. Nada funciona y es bastante frustrante. Casi termino contra la pared tres veces”, sostuvo.
Además, explicó que intentó llevar el auto al límite durante la clasificación, aunque sin obtener respuestas positivas. “Fue un desastre, traté de ir con el cuchillo entre los dientes en la última vuelta pero el auto no hace lo que quiero. No funciona nada, no sale nada”, expresó.
Las elevadas temperaturas registradas en Barcelona también complicaron el rendimiento de Alpine. Con más de 50 grados sobre el asfalto, la degradación de los neumáticos y los problemas de balance agravaron las dificultades de la escudería francesa, que estuvo lejos de los resultados que había conseguido en otras carreras de la temporada.
Colapinto reveló que el equipo realizó múltiples cambios de configuración en busca de una mejora, pero ninguno dio resultado. “Intenté cambiar los ajustes del coche, pero ninguno funcionó. Di vuelta el auto para el FP3, para la Qualy, no funciona. Es bastante frustrante”, remarcó.
Pese a las críticas, el piloto argentino mantuvo una mirada optimista de cara a la carrera del domingo. “Largando 13° hay oportunidades y no estamos tan lejos de los puntos, vamos a intentar hacer una buena carrera”, señaló. También consideró que será necesario seguir trabajando para mejorar la competitividad del equipo en las próximas fechas.
Las dificultades no fueron exclusivas de Colapinto. Tras la clasificación, el jefe de Alpine, Steve Nielsen, reconoció el flojo desempeño de la escudería. “Desde luego, no estamos satisfechos con el resultado de hoy, donde hemos terminado la clasificación con ambos coches inusualmente lejos de la Q3”, admitió. Mientras tanto, el equipo continúa buscando soluciones para revertir un fin de semana que dejó más dudas que certezas en Barcelona.
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