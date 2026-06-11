Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y RD Congo

Los portugueses inician su camino con Congo y los cafeteros frente a Uzbekistán en la Copa del Mundo.
Portugal, Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo integran el Grupo K del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.
Miércoles 17 de junio
Portugal vs. RD Congo — 14:00 hs (Houston Stadium)
Uzbekistán vs. Colombia — 23:00 hs (Estadio Ciudad de México)
Martes 23 de junio
Portugal vs. Uzbekistán — 14:00 hs (Houston Stadium)
Colombia vs. RD Congo — 23:00 hs (Estadio Guadalajara)
Sábado 27 de junio
Colombia vs. Portugal — 20.30 hs
RD Congo vs. Uzbekistán — 20.30 hs
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