Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y RD Congo

Los portugueses inician su camino con Congo y los cafeteros frente a Uzbekistán en la Copa del Mundo.

Portugal, Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo integran el Grupo K del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.