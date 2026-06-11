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Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y RD Congo

Los portugueses inician su camino con Congo y los cafeteros frente a Uzbekistán en la Copa del Mundo.

Portugal, Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo integran el Grupo K del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.

Fecha 1

Miércoles 17 de junio

Portugal vs. RD Congo — 14:00 hs (Houston Stadium)

Uzbekistán vs. Colombia — 23:00 hs (Estadio Ciudad de México)

Fecha 2

Martes 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán — 14:00 hs (Houston Stadium)

Colombia vs. RD Congo — 23:00 hs (Estadio Guadalajara)

Fecha 3

Sábado 27 de junio

Colombia vs. Portugal — 20.30 hs

RD Congo vs. Uzbekistán — 20.30 hs

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