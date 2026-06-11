Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Con el antecedente de Arabia Saudita, la Scaloneta tendrá su estreno este martes 16 con Argelia. Y, durante la madrugada del miércoles, se medirán Austria y Jordania.
Argentina, Argelia, Austria y Jordania integran el Grupo J del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.
Martes 16 de junio
Argentina vs. Argelia — 22:00 hs (Kansas City Stadium)
Miércoles 17 de junio
Austria vs. Jordania — 01:00 hs (San Francisco Bay Stadium)
Lunes 22 de junio
Argentina vs. Austria — 14:00 hs (Dallas Stadium)
Martes 23 de junio
Jordania vs. Argelia — 00:00 hs (San Francisco Bay Stadium)
Sábado 27 de junio
Argelia vs. Austria — 23:00 hs
Jordania vs. Argentina — 23:00 hs
comentar