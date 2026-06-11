Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Los ingleses y los croatas se miden de entrada en el grupo de la Copa del Mundo. Por su parte, Ghana y Panamá se enfrentarán en esta primera fecha.
Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá integran el Grupo L del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.
Miércoles 17 de junio
Inglaterra vs. Croacia — 17:00 hs (Dallas Stadium)
Ghana vs. Panamá — 20:00 hs (Toronto Stadium)
Martes 23 de junio
Inglaterra vs. Ghana — 17:00 hs (Boston Stadium)
Panamá vs. Croacia — 20:00 hs (Toronto Stadium)
Sábado 27 de junio
Panamá vs. Inglaterra — 18:00 hs (Estadio Nueva York/Nueva Jersey)
Croacia vs. Ghana — 18:00 hs (Estadio Filadelfia)
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