Independiente venció a Estudiantes en su debut en el Torneo Clausura

El Rojo se impuso 2 a 0 al Pincha en UNO en su estreno en el campeonato con goles de Ávalos y Santiago Montiel (tras un blooper rival). Rey le atajó un penal a Guido Carrillo.
Independiente metió un triunfazo en su debut en el Torneo Clausura: venció 2 a 0 a Estudiantes en La Plata. Gabriel Ávalos (quién si no) y Santiago Montiel (tras un blooper rival) marcaron los goles de la victoria del equipo de Gustavo Quinteros. Además, Rodrigo Rey le atajó un penal a Guido Carrillo para mantener el 1-0 parcial en el marcador.
Independiente ganó por la efectividad que tuvo y que le faltó a Estudiantes en un duelo parejo con llegadas por ambos lados. Tras un inicio muy disputado, con pocas aproximaciones, el desarrollo mejoró para los espectadores, que vieron acción en ambas áreas, con un dominio de Independiente y luego de Estudiantes.
Tras un Mundial para el olvido, en donde tuvo un nivel flojísimo y Uruguay quedó eliminado en fase de grupos, Fernando Muslera volvió al arco de Estudiantes y sacó una tremenda pelota a Sebastián Valdés, que fue continuada de la ovación de su gente que entendió el momento de su arquero y la necesidad de tener su apoyo. Además, voló y capturó un cabezazo de Matías Abaldo.
Por su parte, Estudiantes tuvo una inmejorable ocasión con Santiago Núñez: quedó de frente a Rey pero su tiro se fue a las nubes. También Ezequiel Piovi probó con un remate de media distancia, que pasó cerca de un palo. Tiago Palacios cabeceó y Rey llegó a despejar el balón con un manotazo.
El marcador se rompió a los 31' del complemento: Santiago Montiel se hizo cargo de un tiro libre sobre el costado izquierdo, mandó el balón al área y Gabriel Ávalos apareció para definir de primera y vencer a Muslera. Una floja marca del local que no lo marcó y se quedó mirando a la distancia...
Después, cuando corrían 36' de esta etapa, Estudiantes se encontró con un penal por un pisotón pero Rey le adivinó la intención a Carrillo, quien definió de manera rasante hacía el palo izquierdo. Y, para colmo, Independiente anotó el 2-0 final y liquidó la historia tan solo un minuto después con un blooper insólito: Ramiro Funes Mori vio a Muslera en un lado, pero no observó que el arquero se movió antes de que pasara el balón y le terminó dando una asistencia a Montiel.
De esta manera, Independiente inició con el pie derecho el torneo, en donde tiene la obligación de competir por la grandeza de su camiseta y porque no está disputando competencias internacionales. El Rojo buscará afianzar este inicio el jueves cuando reciba a Newell's, mientras que el mismo día el Pincha buscará levantarse en una parada brava, ante Boca en La Bombonera.
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