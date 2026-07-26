Independiente venció a Estudiantes en su debut en el Torneo Clausura

El marcador se rompió a los 31' del complemento: Santiago Montiel se hizo cargo de un tiro libre sobre el costado izquierdo, mandó el balón al área y Gabriel Ávalos apareció para definir de primera y vencer a Muslera. Una floja marca del local que no lo marcó y se quedó mirando a la distancia...

Después, cuando corrían 36' de esta etapa, Estudiantes se encontró con un penal por un pisotón pero Rey le adivinó la intención a Carrillo, quien definió de manera rasante hacía el palo izquierdo. Y, para colmo, Independiente anotó el 2-0 final y liquidó la historia tan solo un minuto después con un blooper insólito: Ramiro Funes Mori vio a Muslera en un lado, pero no observó que el arquero se movió antes de que pasara el balón y le terminó dando una asistencia a Montiel.

De esta manera, Independiente inició con el pie derecho el torneo, en donde tiene la obligación de competir por la grandeza de su camiseta y porque no está disputando competencias internacionales. El Rojo buscará afianzar este inicio el jueves cuando reciba a Newell's, mientras que el mismo día el Pincha buscará levantarse en una parada brava, ante Boca en La Bombonera.

El resumen del partido