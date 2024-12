Estudiantes y Vélez definen el Trofeo de Campeones en Santiago del Estero

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llegará a esta final tras consagrarse campeón de la Copa de la Liga, donde derrotó a Vélez 4-3 por penales, tras empatar 1 a 1 durante los 120 minutos. En relación a aquel encuentro, el Pincha perdió algunos jugadores importantes como Eros Mancuso -autor del gol que abrió el marcador ante el Fortín-, Zaid Romero, Fernando Zuqui y Javier Correa, estos dos últimos habían ingresado en el segundo tiempo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/1870303182502719971&partner=&hide_thread=false ¡HOY LEÓN! pic.twitter.com/k4IAAQlk01 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 21, 2024

En sus lugares estarán Eric Meza y Sebastián Boselli. El colombiano Edwin Cetré, que había sido titular en aquella definición, podría estar en el banco de suplentes.

Vélez, por su lado, viene de conquistar la Liga Profesional después de ganarle a Huracán en la última fecha y Talleres, segundo en el campeonato, cayera ante Newell’s.

El DT del Fortín, Gustavo Quinteros, no asistirá a la final, debido a un compromiso familiar. "El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que nuestro entrenador no estará presente en el partido contra Estudiantes por el Trofeo de Campeones 2024 a disputarse en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. No obstante, estará en contacto directo con su Cuerpo Técnico, que quedará al mando de Leandro Desábato, durante el desarrollo del encuentro”, informó el club en un comunicado.

La ausencia del entrenador, detalló Vélez, será por el casamiento de su hija, "organizado con meses de anticipación". "Desde la Institución entendemos la relevancia en la vida personal y familiar de este evento y acompañamos la decisión del entrenador. Asimismo, tanto el plantel como el resto del staff de fútbol profesional están al tanto de los detalles de la situación y comprometidos y con confianza para competir por un nuevo título para nuestro Club”, remarcó la institución de Liniers.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Velez/status/1870308523927843188&partner=&hide_thread=false SIEMPRE VÉLEZ. EN TODOS LADOS pic.twitter.com/V5zH8LYtTU — Vélez Sarsfield (@Velez) December 21, 2024

Posibles formaciones

Estudiantes: Matías Mansilla; Eric Meza, Sebastián Boselli, Luciano Lollo, Santiago Arzamendia o Gastón Benedetti; Enzo Pérez; Tiago Palacios, Santiago Ascacibar, Alexis Manyoma, José Sosa o Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Vélez: Tomás Machiori; Joaquín García, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Christian Ordoñez, Agustín Bouzat, Maher Carrizo, Claudio Aquino, Francisco Pizzini; Braian Romero. DT: Leandro Desábato.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Hora de inicio: 21.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Estadio: Madre de Ciudades.