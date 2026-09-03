Boca eliminó a Vélez por penales y chocará con Racing en la Copa Argentina

Tras empatar sin goles en el Kempes, el Xeneize se impuso 4 a 3 ante el Fortín desde los doce pasos, con Álvaro Montero como figura atajando dos disparos. Ahora, la Academia en cuartos de final.

Boca y Vélez protagonizaron un duelo cerrado en el estadio Mario Alberto Kempes por los octavos de final de la Copa Argentina, con pocas diferencias y mucha disputa en la mitad de la cancha. El Xeneize tuvo las situaciones más claras durante buena parte del encuentro, pero no logró transformar su dominio en goles. El equipo de Guillermo tuvo su mejor versión en el final, donde tuvo un penal para ganar el duelo sobre la hora, pero tampoco lo supo capitalizar.