Boca eliminó a Vélez por penales y chocará con Racing en la Copa Argentina

Tras empatar sin goles en el Kempes, el Xeneize se impuso 4 a 3 ante el Fortín desde los doce pasos, con Álvaro Montero como figura atajando dos disparos. Ahora, la Academia en cuartos de final.
Boca y Vélez protagonizaron un duelo cerrado en el estadio Mario Alberto Kempes por los octavos de final de la Copa Argentina, con pocas diferencias y mucha disputa en la mitad de la cancha. El Xeneize tuvo las situaciones más claras durante buena parte del encuentro, pero no logró transformar su dominio en goles. El equipo de Guillermo tuvo su mejor versión en el final, donde tuvo un penal para ganar el duelo sobre la hora, pero tampoco lo supo capitalizar.
El conjunto de Rodolfo Arruabarrena llegó más veces que su rival gracias a la jerarquía de Leandro Paredes. Incluso el Xeneize convirtió por intermedio de Lautaro Blanco, pero el tanto fue anulado por posición adelantada. Con el correr de los minutos, el Fortín consiguió equilibrar el trámite y llevó el partido hacia un final abierto.
La última gran ocasión del tiempo reglamentario fue para Vélez: a los 90', Pellegrini encabezó una contra y habilitó a Escobar, quien fue derribado dentro del área por Álvaro Montero. Sebastián Zunino sancionó penal y Dilan Godoy asumió la responsabilidad para buscar la clasificación del Fortín. Sin embargo, el delantero ajustó demasiado su remate y la pelota pegó en el palo, por lo que el encuentro terminó 0-0 y debió definirse desde los doce pasos.
En la tanda, Boca se impuso 4-3 y avanzó a los cuartos de final, con Montero como gran figura. El arquero colombiano fue determinante al contener dos ejecuciones de Vélez, correspondientes a Elías Gómez y Silvero, y sostuvo al Xeneize en el momento decisivo. Así, después de un partido sin goles y con escaso margen entre ambos, Boca logró quedarse con la clasificación en Córdoba, continúa en carrera en la Copa Argentina y en los cuartos de final enfrentará a Racing.
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