Exhibición de talento: Max Verstappen largó último y superó a 100 rivales en una carrera de karting

"Fue una primera vuelta caótica. Vi el hueco por el sector externo, pude esquivar los contactos y pasar a más de 60 autos en pocos segundos", reconoció una vez finalizada la carrera el neerlandés.

Además, bromeó en sus redes sociales con el hecho de haber ganado su primera victoria del año: "Eso fue muy divertido. Lo disfruté mucho aquí, gracias a todos los 100 en la pista".

Verstappen, que se consagró campeón de Fórmula 1 en 2021, 2022, 2023 y 2024, atraviesa una complicada temporada en dicha categoría, donde marcha sexto en el campeonato y muy lejos de la pelea por el título, que tiene como gran candidato al italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes.