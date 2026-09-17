Exhibición de talento: Max Verstappen largó último y superó a 100 rivales en una carrera de karting

El tetracampeón de Fórmula 1 protagonizó una impresionante remontada en la exhibición de karting “Max vs. 100” y completó la hazaña en apenas 14 vueltas.
El neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón de Fórmula 1, protagonizó una exhibición de kartings en el Circuito de Silverstone donde largó por detrás de 100 participantes y aun así se quedó con la victoria.
La competencia, que fue organizada por Red Bull y que llevaba por nombre "Max vs. 100", enfrentó a una de las grandes leyendas de la categoría reina del automovilismo con influencers, deportistas de varias disciplinas, streamers y periodistas.
La organización había programado una carrera de 30 vueltas, por lo que el neerlandés tenía que superar en promedio a poco más de tres oponentes por giro.
Sin embargo, Verstappen tardó mucho menos de lo esperado. En una vuelta ya había dejado en el camino a 64 rivales, mientras que tardó solo 14 para sobrepasar a los 100.
"Fue una primera vuelta caótica. Vi el hueco por el sector externo, pude esquivar los contactos y pasar a más de 60 autos en pocos segundos", reconoció una vez finalizada la carrera el neerlandés.
Además, bromeó en sus redes sociales con el hecho de haber ganado su primera victoria del año: "Eso fue muy divertido. Lo disfruté mucho aquí, gracias a todos los 100 en la pista".
Verstappen, que se consagró campeón de Fórmula 1 en 2021, 2022, 2023 y 2024, atraviesa una complicada temporada en dicha categoría, donde marcha sexto en el campeonato y muy lejos de la pelea por el título, que tiene como gran candidato al italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes.
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