Nico Varrone tomó una decisión inesperada y dejó la Fórmula 2

El piloto había desembarcado en la Fórmula 2 para afrontar su primera temporada completa en monoplazas, después de desarrollar gran parte de su trayectoria deportiva en el automovilismo de resistencia. Su incorporación a Van Amersfoort Racing había sido confirmada a finales de 2025.

La trayectoria de Nico Varrone antes de la Fórmula 2

El salto a la Fórmula 2 significó un nuevo desafío para Varrone, quien llegaba con una importante experiencia en competencias de resistencia. En 2023 fue campeón del mundo de la FIA WEC en la categoría LMGTE Am y también ganó las 24 Horas de Le Mans dentro de esa divisional.

Durante su primera temporada en la F2, el argentino logró sumar puntos y obtuvo como mejor resultado un décimo puesto en la carrera principal de Monza, disputada a comienzos de septiembre.

Con su decisión, Varrone no participará de las tres últimas citas de la temporada 2026, previstas en Bakú, Qatar y Abu Dhabi.

Por el momento, el piloto argentino no informó cuál será su próximo destino dentro del automovilismo. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de brindar novedades próximamente.

“Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro”, señaló Varrone.

De esta manera, el argentino pone punto final a una etapa que había comenzado con el objetivo de consolidarse en los monoplazas y avanzar en su carrera dentro de la categoría que funciona como antesala de la Fórmula 1. Ahora resta conocer cuál será el próximo desafío que afrontará.