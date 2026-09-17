Nico Varrone tomó una decisión inesperada y dejó la Fórmula 2

El piloto argentino no completará la temporada 2026 con Van Amersfoort Racing y se perderá las últimas tres fechas del campeonato
Nico Varrone tomó una decisión sobre su futuro en la Fórmula 2 y anunció que no continuará disputando la temporada 2026 junto a Van Amersfoort Racing. La determinación se conoció cuando todavía quedan tres fechas para completar el campeonato.
“Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de la Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing”, expresó el piloto argentino a través de sus redes sociales.
Varrone aprovechó el mensaje para agradecer al equipo neerlandés, a sus patrocinadores, colaboradores y también a los fanáticos que lo acompañaron durante su primera temporada en la categoría.
“No fue una decisión fácil, pero creemos que es lo correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera”, explicó el argentino al comunicar su salida.
El piloto había desembarcado en la Fórmula 2 para afrontar su primera temporada completa en monoplazas, después de desarrollar gran parte de su trayectoria deportiva en el automovilismo de resistencia. Su incorporación a Van Amersfoort Racing había sido confirmada a finales de 2025.
El salto a la Fórmula 2 significó un nuevo desafío para Varrone, quien llegaba con una importante experiencia en competencias de resistencia. En 2023 fue campeón del mundo de la FIA WEC en la categoría LMGTE Am y también ganó las 24 Horas de Le Mans dentro de esa divisional.
Durante su primera temporada en la F2, el argentino logró sumar puntos y obtuvo como mejor resultado un décimo puesto en la carrera principal de Monza, disputada a comienzos de septiembre.
Con su decisión, Varrone no participará de las tres últimas citas de la temporada 2026, previstas en Bakú, Qatar y Abu Dhabi.
Por el momento, el piloto argentino no informó cuál será su próximo destino dentro del automovilismo. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de brindar novedades próximamente.
“Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro”, señaló Varrone.
De esta manera, el argentino pone punto final a una etapa que había comenzado con el objetivo de consolidarse en los monoplazas y avanzar en su carrera dentro de la categoría que funciona como antesala de la Fórmula 1. Ahora resta conocer cuál será el próximo desafío que afrontará.
comentar