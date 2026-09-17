Este viernes se larga la XXIII edición del tradicional Gran Premio Argentino Histórico

Además del atractivo deportivo, el evento conserva su tradicional costado solidario. Durante las distintas etapas se recolectarán alimentos no perecederos para colaborar con Cáritas Argentina, mientras que la competencia también forma parte del campeonato CODASUR de regularidad histórica.

El paso de la caravana genera, además, movimiento en las localidades incluidas en el recorrido. Unos 400 participantes, entre pilotos, navegantes, equipos de auxilio y autoridades, formarán parte de una propuesta que impulsa el turismo, el consumo y la ocupación hotelera.

El GRAN regreso

Uno de los grandes protagonistas será Sobiesaw Zasada, histórico piloto polaco de 96 años que regresará al país como invitado especial. Su presencia permitirá reconstruir una parte de la historia que une al automovilismo argentino con una de sus competencias más recordadas.

En 1967, el europeo disputó el Gran Premio Internacional de Turismo, una exigente prueba de larga distancia que atravesaba caminos de tierra y ripio. A bordo de un Porsche 911 T rojo, con el número 405, se impuso entre 370 participantes y escribió su nombre en la historia del automovilismo nacional.

En 1967, Zasada ganó en la Argentina el Gran Premio Internacional de Turismo, con un Porsche 911 T rojo con el número 405 y, luego de este hito, se popularizó como el “Polaco Volador”.

Su trayectoria está marcada por una extensa colección de éxitos internacionales. El polaco fue campeón europeo de rally en 1966, 1967 y 1971, y representó oficialmente a marcas como Porsche, BMW, Mercedes y Steyr-Puch. En cinco continentes consiguió 148 victorias y fue protagonista de algunos de los grandes maratones automovilísticos de su época.

Aquellos logros llegaron en un período en el que el Campeonato Europeo de Rally gozaba de un prestigio comparable al actual World Rally Championship. Ahora, varias décadas después de su histórica actuación en el país, el piloto regresará a los caminos argentinos para participar de una nueva edición del Gran Premio Argentino Histórico.

Para esta visita, Zasada estará al volante de un Porsche 911 Dakar, una versión moderna con aptitudes todoterreno del icónico deportivo alemán. El modelo permitirá recrear, desde una mirada contemporánea, el vínculo con el 911 que utilizó para quedarse con la victoria en la Argentina en 1967. La imagen tendrá un fuerte componente simbólico: del Porsche 911 que lo llevó al triunfo en 1967 al 911 Dakar de 2026, una conexión entre dos épocas de la historia del automovilismo.