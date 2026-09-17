Este viernes se larga la XXIII edición del tradicional Gran Premio Argentino Histórico

La competencia de regularidad organizada por el Automóvil Club Argentino largará este viernes y recorrerá Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y San Juan.
Este viernes 18 de septiembre, a las 20, comenzará una nueva edición del Gran Premio Argentino Histórico, una de las principales competencias de regularidad del país. La carrera, organizada por el Automóvil Club Argentino (ACA), se extenderá hasta el 25 de septiembre.
Antes de la largada oficial, los fanáticos podrán acercarse a conocer los vehículos. Desde las 13, los autos estarán exhibidos en el parque cerrado ubicado sobre Mariscal Castilla, entre las avenidas Del Libertador y Figueroa Alcorta.
El itinerario contempla miles de kilómetros y cuatro etapas: Luján–Alta Gracia, Alta Gracia–Catamarca, Catamarca–San Juan y San Juan–Córdoba. El punto de partida simbólico será la Ciudad de Buenos Aires, desde la sede central del ACA.
Entre las novedades aparece el regreso de la categoría “Contemporáneos”, reservada para vehículos fabricados desde 1985. De esta manera, se amplía el espectro de modelos habilitados para formar parte de la prueba.
Además del atractivo deportivo, el evento conserva su tradicional costado solidario. Durante las distintas etapas se recolectarán alimentos no perecederos para colaborar con Cáritas Argentina, mientras que la competencia también forma parte del campeonato CODASUR de regularidad histórica.
El paso de la caravana genera, además, movimiento en las localidades incluidas en el recorrido. Unos 400 participantes, entre pilotos, navegantes, equipos de auxilio y autoridades, formarán parte de una propuesta que impulsa el turismo, el consumo y la ocupación hotelera.
Uno de los grandes protagonistas será Sobiesaw Zasada, histórico piloto polaco de 96 años que regresará al país como invitado especial. Su presencia permitirá reconstruir una parte de la historia que une al automovilismo argentino con una de sus competencias más recordadas.
En 1967, el europeo disputó el Gran Premio Internacional de Turismo, una exigente prueba de larga distancia que atravesaba caminos de tierra y ripio. A bordo de un Porsche 911 T rojo, con el número 405, se impuso entre 370 participantes y escribió su nombre en la historia del automovilismo nacional.
Su trayectoria está marcada por una extensa colección de éxitos internacionales. El polaco fue campeón europeo de rally en 1966, 1967 y 1971, y representó oficialmente a marcas como Porsche, BMW, Mercedes y Steyr-Puch. En cinco continentes consiguió 148 victorias y fue protagonista de algunos de los grandes maratones automovilísticos de su época.
Aquellos logros llegaron en un período en el que el Campeonato Europeo de Rally gozaba de un prestigio comparable al actual World Rally Championship. Ahora, varias décadas después de su histórica actuación en el país, el piloto regresará a los caminos argentinos para participar de una nueva edición del Gran Premio Argentino Histórico.
Para esta visita, Zasada estará al volante de un Porsche 911 Dakar, una versión moderna con aptitudes todoterreno del icónico deportivo alemán. El modelo permitirá recrear, desde una mirada contemporánea, el vínculo con el 911 que utilizó para quedarse con la victoria en la Argentina en 1967. La imagen tendrá un fuerte componente simbólico: del Porsche 911 que lo llevó al triunfo en 1967 al 911 Dakar de 2026, una conexión entre dos épocas de la historia del automovilismo.
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