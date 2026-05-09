Faustino Oro hizo historia: a los 12 años se convirtió en el segundo gran maestro más joven

Hasta ese momento, el panorama parecía claro: necesitaba completar la performance exigida en la última jornada. Sin embargo, el cuadro cambió después del sorteo de la novena ronda. El rival asignado fue el ruso Ian Nepomniachtchi, ex retador al título mundial y actual número 21 del ranking internacional.

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Lejos de convertirse en un obstáculo adicional, el emparejamiento terminó siendo determinante. El elevado ELO de Nepomniachtchi le permitió a Oro alcanzar la performance requerida antes de disputar la última partida. En otras palabras, aun una eventual derrota en la ronda final ya no alteraría el logro. El título estaba asegurado.

Sólo un ajedrecista más joven

De esa manera, el argentino quedó apenas por detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra, que conserva el récord absoluto desde 2021, cuando se convirtió en gran maestro con 12 años, 4 meses y 25 días. Con esta conquista, Faustino desplazó al ucraniano Sergey Karjakin, que había alcanzado esa marca con 12 años y 7 meses.

El camino hasta esta consagración había comenzado a tomar forma en la séptima ronda, cuando el viernes logró unas valiosas tablas frente al indio Leon Luke Mendonca, gran maestro desde 2021. Ese resultado lo dejó bien posicionado para encarar la jornada decisiva.

La victoria sobre Niedbala terminó de confirmar que el joven porteño estaba preparado para dar el salto. En un torneo de alto nivel competitivo, mostró madurez, precisión y fortaleza emocional. Hasta el momento, suma cuatro victorias y cuatro empates.

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Los triunfos de Faustino Oro

Sus triunfos fueron ante el alemán Gerhard Lorscheid, el francés Alexis Tahay, el italiano Guido Caprio y el propio Niedbala. También firmó tablas frente a los indios Adharsh K., Murali Karthikeyan, Aditya Mittal y Mendonca.

La actuación lo mantiene además entre los protagonistas del certamen italiano. Con seis unidades, se ubica en el lote de perseguidores, en un torneo que tiene como líder parcial al alemán Frederic Svane con 6,5 puntos.

La última ronda del Abierto de Cerdeña se disputará este domingo desde las 4.30 de la Argentina. Ya con el objetivo principal cumplido, Oro buscará cerrar una actuación que quedará marcada como uno de los hitos deportivos más importantes del año para el país.

La conquista en Italia representa además la culminación de un recorrido de enorme consistencia. La primera norma de gran maestro la obtuvo en septiembre de 2025 en el torneo Leyendas & Prodigios de Madrid. La segunda llegó meses más tarde en el Magistral Szmetan Giardelli, disputado en la Argentina.

Antes de este éxito, el joven argentino había estado muy cerca de completar el proceso en dos oportunidades durante este año. Lo intentó primero en Moscú y luego en Menorca, pero en ambos casos quedó a un paso.

En la capital rusa tuvo incluso la chance de convertirse en el dueño del récord absoluto. Necesitaba ganar su última partida, pero no pudo concretarlo y debió postergar la hazaña. Aquella frustración, lejos de detenerlo, terminó funcionando como impulso.

Una historia excepcional

Lo de Faustino Oro se inscribe en una progresión excepcional. Comenzó a jugar al ajedrez durante la pandemia y en tiempo récord pasó de promesa a fenómeno internacional.

En junio de 2024 se había convertido en el maestro internacional más joven de la historia con apenas 10 años, 8 meses y 16 días. Un año más tarde superó los 2.500 puntos de ELO clásico, uno de los requisitos centrales para aspirar al título de gran maestro.

En mayo de 2026 alcanzó además su mejor registro en ranking clásico, con 2528 puntos. Esa cifra lo ubica entre los mejores ajedrecistas argentinos de la actualidad, compitiendo ya de igual a igual con jugadores de enorme experiencia internacional.

Su irrupción no pasó inadvertida en el mundo del ajedrez. En marzo de 2024 derrotó al noruego Magnus Carlsen en una partida relámpago disputada en la plataforma Chess.com, un resultado que multiplicó su repercusión global y alimentó el apodo con el que muchos ya lo identifican: “el Messi del ajedrez”.

Pero más allá de las comparaciones, lo que hoy muestran los números es contundente. Con 12 años recién cumplidos, Faustino Oro ya integra una lista histórica que reúne a nombres como Gukesh Dommaraju, Praggnanandhaa, Nodirbek Abdusattorov y el propio Magnus Carlsen.