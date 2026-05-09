Belgrano dio el golpe en Córdoba: venció a Talleres y cortó una racha de 25 años

El comienzo mostró a dos equipos dispuestos a jugar con intensidad. Talleres salió con decisión, tratando de imponer presión alta y agresividad en campo rival. En esos primeros minutos generó algunas aproximaciones y buscó lastimar con la movilidad de Franco Cristaldo y del paraguayo Ronaldo Martínez.

Gol anulado por el VAR

Sin embargo, el primero que golpeó -aunque de manera transitoria- fue Belgrano. A los 10 minutos, Francisco González Metilli exigió a Guido Herrera, que dio rebote. Lucas Zelarayán capturó la pelota y envió un centro rasante que Lucas Passerini empujó a la red. La celebración duró poco. El VAR, con Hernán Mastrángelo a cargo, revisó la acción y advirtió una posición adelantada previa de Passerini. Darío Herrera anuló el tanto y el marcador volvió a quedar en cero.

La decisión modificó el desarrollo. Talleres ganó confianza y emparejó el trámite, aunque sin demasiada claridad en los metros finales. Belgrano, en cambio, encontró profundidad cuando logró conectar a sus hombres ofensivos. Sobre los 38 minutos, Zelarayán dejó en el camino a dos rivales y asistió a Passerini, que definió por encima del travesaño.

El cierre del primer tiempo fue favorable a la “T”. Rick estuvo cerca con un remate que obligó a una gran intervención de Tiago Cardozo y, poco después, Augusto Schott estrelló un disparo en el travesaño. El descanso llegó con la sensación de que el partido seguía abierto.

Pero el segundo tiempo empezó con un golpe inmediato de Belgrano. Apenas iban cuatro minutos cuando el Pirata armó una jugada que terminó siendo decisiva. Adrián Spörle se asoció con González Metilli, que lanzó un pase largo hacia Lucas Passerini. El delantero hizo lo que mejor sabe: aguantó de espaldas, resistió la marca y devolvió de taco. González Metilli apareció en el área y definió de primera ante la salida desesperada de Guido Herrera para establecer el 1-0.

Metilli

Fue una acción de alta precisión técnica y también una síntesis del plan de Zielinski. Belgrano apostó a la referencia de Passerini como pivote y desde allí construyó la maniobra que terminó abriendo el partido.

Talleres sintió el impacto

El gol desacomodó a Talleres. El equipo de Carlos Tevez sintió el impacto y nunca logró recuperar la claridad. Intentó adelantar líneas y modificar el trámite con cambios, pero chocó con un rival ordenado, que supo administrar los tiempos y aprovechar los espacios que empezaban a aparecer.

La situación se volvió todavía más cuesta arriba para la “T” a los 32 minutos, cuando Alexander Maidana fue expulsado por una dura infracción sobre Lucas Zelarayán. Con uno menos y obligado a buscar el empate, Talleres quedó expuesto a los contraataques de Belgrano, que tuvo chances para liquidarlo.

Belgrano 3

Dos expulsiones al final

El final fue caliente. En tiempo de descuento, Lucas Passerini demoró su salida y se produjo un cruce con Guido Herrera. El arquero de Talleres reaccionó con empujones e increpaciones, y Darío Herrera decidió expulsar a ambos. Como el conjunto albiazul ya no tenía cambios disponibles, el volante Ulises Ortegoza debió ocupar el arco en los últimos instantes.

El pitazo final desató el festejo celeste. Belgrano no sólo se quedó con el clásico: también cortó una serie de 25 años sin victorias ante Talleres y terminó con una racha de 13 partidos sin derrotas de su rival en enfrentamientos oficiales de AFA.

La clasificación adquiere todavía más valor si se tiene en cuenta el contexto. El Pirata llegaba con un cierre irregular en la fase inicial, con apenas dos triunfos en sus últimos siete encuentros. Sin embargo, en el partido más esperado encontró su mejor versión y dio un paso fuerte en la pelea por el campeonato.

En los cuartos de final Belgrano enfrentará al ganador del cruce entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Unión de Santa Fe. Si avanza la Lepra mendocina, la llave se disputará en Cuyo; si el que sigue es el Tatengue, el partido se jugará en Córdoba.