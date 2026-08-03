Faustino Oro inició en Tigre una gira nacional de exhibiciones simultáneas de ajedrez

Por su parte, el intendente Julio Zamora agradeció que Tigre haya sido elegida como la primera sede de la gira y aseguró que el joven ajedrecista se transformará en una inspiración para miles de chicos que comienzan a practicar este deporte.

Faustino Oro, en tanto, expresó su agradecimiento a Visit Argentina, a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes y al Municipio de Tigre por la organización del evento. Además, manifestó el orgullo que siente al representar al país en cada competencia internacional e invitó a los presentes a disfrutar de una jornada especial de ajedrez.

También participaron la secretaria de Educación y Promoción Social de Tigre, Gisela Zamora; Sebastián Neuspiller; los destacados ajedrecistas Miguel Ángel Quinteros, Carolina Luján y Hugo Spangenberg, además de funcionarios municipales y representantes de distintas organizaciones.

La presentación en Tigre marcó el inicio de una gira nacional de exhibiciones que continuará el 6 de agosto en Mar del Plata y el 8 de agosto en Rosario. Las actividades son organizadas por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, cuentan con el auspicio del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), la fiscalización de la Federación Argentina de Ajedrez y reunirán a 25 participantes en cada ciudad.

La iniciativa busca aprovechar el reconocimiento internacional de Faustino Oro para fortalecer la difusión de la Argentina en el exterior y promover estas exhibiciones como una propuesta que combina deporte, educación y promoción turística.