El picante posteo de Sacachispas en medio del escándalo de los viajes de Adorni

A través del escándalo, Adorni trató de explicar esta situación: “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, tenía pasaje comprado. Después hubo un cambio en el viaje y yo quería que mi mujer me acompañe. Por lo tanto, Presidencia la invitó a que me acompañe en el avión presidencial porque no había otra forma de que me acompañe… De hecho, me iba a acompañar con el pasaje pago”. Y para concluir expresó: “Yo vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que me acompañe porque es mi compañera de vida y porque es la que me da una mano además acá”.