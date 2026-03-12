El picante posteo de Sacachispas en medio del escándalo de los viajes de Adorni

Sacachispas fue nuevamente oportuno y se burló del escándalo de Manuel Adorni y su esposa por el viaje en el avión presidencial a Nueva York.
Sacachispas volvió a ser oportuno en sus publicaciones y a estar al día en las noticias de Argentina. La cuenta del equipo que milita en el ascenso se burló del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través del escándalo que se generó por el viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial.
“Ante la duda que se originó en estos días, queremos aclarar. Ninguna esposa del plantel ni del cuerpo técnico viajó en el micro oficial en el último partido. Como corresponde, siempre se pagan el viaje cada una de forma personal", publicó el CM de Sacachispas en su cuenta de X.
El contexto de esta oportuna publicación se originó en estos últimos días cuando se dio a conocer que la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, hizo un viaje a Nueva York en el avión presidencial.
A través del escándalo, Adorni trató de explicar esta situación: “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, tenía pasaje comprado. Después hubo un cambio en el viaje y yo quería que mi mujer me acompañe. Por lo tanto, Presidencia la invitó a que me acompañe en el avión presidencial porque no había otra forma de que me acompañe… De hecho, me iba a acompañar con el pasaje pago”. Y para concluir expresó: “Yo vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que me acompañe porque es mi compañera de vida y porque es la que me da una mano además acá”.
