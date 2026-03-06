Formula 1: Franco Colapinto terminó 18° y quedó detrás de Pierre Gasly en la FP2 del GP de Australia

En la tanda inicial, Colapinto mostró un comienzo alentador en su primera experiencia oficial en Melbourne. El piloto de 22 años fue encontrando adherencia con el correr de las vueltas en el trazado semipermanente y llegó a ubicarse entre los mejores tiempos de la sesión en sus primeros giros.

Con neumáticos medios comenzó a explorar los límites del auto y luego marcó su mejor registro con 1:23.325, tras completar 25 vueltas. Ese tiempo le permitió finalizar 16°, por delante de Gasly, al que superó por siete décimas en el primer duelo interno del equipo en el fin de semana.

Durante esa sesión también protagonizó un pequeño susto cuando bloqueó los neumáticos en una curva a la derecha y se despistó, aunque logró controlar el auto y regresar a la pista sin daños.

Un cierre más complicado para Alpine

La segunda práctica dejó un panorama distinto para el equipo francés. Los Alpine no lograron mejorar su rendimiento y quedaron relegados en el clasificador.

Colapinto marcó inicialmente 1:23.976, lo que lo ubicó en la mitad de la tabla, pero con el paso de los minutos perdió posiciones. Más adelante mejoró su tiempo hasta 1:23.199, aunque continuó lejos de los líderes de la sesión.

Durante la tanda también sufrió otro bloqueo y estuvo cerca de despistarse, aunque volvió a controlar el auto. En los minutos finales, ambos Alpine se mantuvieron en el fondo de la clasificación: Gasly terminó 16° y Colapinto 18°, a más de dos segundos del mejor registro.

Además, el argentino quedó bajo investigación por una posible conducción innecesariamente lenta durante la práctica.

Time to keep plugging away. pic.twitter.com/CTVEepF2Kc — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 6, 2026

La actividad en Melbourne marca el comienzo del campeonato 2026 de la Fórmula 1, el primero para Colapinto como piloto titular en la categoría.

La temporada también presenta varias novedades en la parrilla. Entre ellas, el ingreso del equipo Cadillac Formula 1 Team, que elevó la grilla a 22 pilotos, además de cambios en el diseño de los autos y en la configuración de los motores.

La actividad continuará con la tercera y última sesión de entrenamientos, que se disputará este viernes desde las 22.30 (hora de la Argentina).

Luego será el turno de la clasificación, programada para el sábado a las 2.00, mientras que la carrera del Gran Premio de Australia se correrá el domingo a la 1.00.