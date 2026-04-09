Los detalles del auto de Fórmula 1 que usará Colapinto en la exhibición en Buenos Aires

La elección de este vehículo responde a la imposibilidad de usar autos modernos en este tipo de eventos, por lo que se recurre a unidades históricas como esta. Diseñado por James Allison, el E20 ocupa un lugar relevante en la historia reciente, ya que con él Kimi Räikkönen consiguió la victoria en Abu Dhabi 2012, en una temporada en la que también se destacó junto a Romain Grosjean, aportando puntos importantes para el equipo.

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En cuanto a sus características, este Fórmula 1 cuenta con un motor V8 de 2.4 litros, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 2,5 segundos y alcanzar velocidades cercanas a los 300 km/h. Además, puede llegar a un régimen de 18.000 RPM y dispone de una caja semiautomática de siete velocidades, lo que explica su distintivo y potente sonido.

Aunque luce la marca Lotus, este monoplaza pertenece a la estructura que hoy compite como Alpine F1 Team, una escudería que atravesó distintos cambios de nombre y propietarios a lo largo del tiempo. Sus orígenes se remontan a Toleman en la década del 80, luego pasó a ser Benetton y más tarde fue adquirida por Renault.

Con el paso de los años, Renault vendió una parte del equipo a un grupo inversor que consiguió un acuerdo para utilizar la denominación Lotus. De esa manera surgió Lotus F1 Team, que en 2012 puso en pista el E20, manteniendo motores Renault y su base en Enstone. Tiempo después, la compañía francesa volvió a comprar la escudería y retomó el control total. Primero regresó con el nombre Renault y, desde 2021, adoptó la denominación Alpine, su división deportiva, lo que explica por qué este histórico Lotus hoy forma parte de su patrimonio.

En este marco, el E20 se consolidó como una opción ideal para exhibiciones. Su mecánica completamente analógica y su potencia sonora lo transformaron en un modelo muy buscado para este tipo de eventos, algo que el público argentino podrá disfrutar cuando Colapinto salga a pista.