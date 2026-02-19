Fórmula 1: Franco Colapinto terminó séptimo en la primera sesión del día de los test en Baréin

HBdgbNpXkAAUpIB

El piloto de Alpine logró dar 54 vueltas y marcó un tiempo de 1:35.506, el mejor de su jornada hasta ahora, con una diferencia de 2 segundos y 53 milésimas con el líder de la sesión, Lando Norris (McLaren).

Por detrás del último campeón de la categoría se ubicaron Max Verstappen (Red Bull) y George Russell (Mercedes), en el segundo y tercer puesto respectivamente.

Por delante de Franco Colapinto quedaron su excompañero de Williams, Alex Albon, Gabriel Bortoleto (Audi) y Ollie Bearman (Haas).

Liam Lawson (RB Racing), Fernando Alonso (Aston Martin) y Lewis Hamilton (Ferrari) y Valteri Bottas (Cadillac) completaron los últimos cuatro lugares de la práctica.

La segunda y última sesión de la pretemporada de Colapinto comenzó a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 13. Mañana viernes, será la última jornada de pruebas para su compañero Pierre Gasly y para toda la parrilla de la Fórmula 1.

El Gran Premio de Australia abrirá el calendario de la temporada 2026 de la máxima categoría del automovilismo mundial. El GP se extenderá desde el 6 al 8 de marzo.