Pablo Quirno se reunió con el CEO de la Fórmula 1 y pidió que la categoría vuelva a la Argentina

Uno de los principales proyectos para recuperar la competencia es la remodelación del Autódromo Juan y Óscar Gálvez, en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es adaptar el circuito a los estándares técnicos y de seguridad exigidos por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), cuyo aval resulta necesario para que pueda albergar una carrera de Fórmula 1.

Las conversaciones diplomáticas constituyen otra parte de la estrategia oficial para avanzar con la iniciativa. El encuentro de Quirno con Domenicali se inscribe en esos contactos, aunque la reunión no implica por sí misma un acuerdo para incorporar a la Argentina al calendario.

Franco Colapinto debió abandonar la Sprint de Singapur en la cuarta vuelta por una falla en su Alpine, que perdió potencia mientras circulaba detrás del auto de seguridad.

La posibilidad de organizar un Gran Premio en 2027 es limitada, ya que el calendario de esa temporada ya fue presentado y aprobado. En ese escenario, el regreso solo podría concretarse si se libera una plaza por la cancelación de alguna de las carreras previstas.

En cambio, 2028 aparece como una alternativa con mayor margen para avanzar con las obras y completar los requisitos necesarios para la homologación del circuito. Para que la fecha se concrete, será necesario que el autódromo reciba la aprobación correspondiente y que la Fórmula 1 acuerde su incorporación al calendario.

Por ahora, el Gobierno busca combinar las gestiones internacionales con la puesta a punto del circuito porteño para recuperar una carrera que la Argentina no organiza desde hace 28 años. La concreción del proyecto dependerá de los avances en las obras, la aprobación técnica de la FIA y las negociaciones con las autoridades de la categoría.