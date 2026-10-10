Pablo Quirno se reunió con el CEO de la Fórmula 1 y pidió que la categoría vuelva a la Argentina

El canciller viajó a Singapur por invitación de funcionarios de ese país y mantuvo un encuentro con Stefano Domenicali. El Gobierno busca que el país vuelva a recibir un Gran Premio después de casi tres décadas.
El canciller argentino, Pablo Quirno, viajó a Singapur para asistir al Gran Premio de Fórmula 1 y se reunió con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la categoría, a quien le transmitió el interés del Gobierno en recuperar una fecha en el calendario. La última carrera de la máxima categoría del automovilismo en la Argentina se disputó el 12 de abril de 1998, en el Autódromo de Buenos Aires.
Quirno confirmó el encuentro a través de una publicación en redes sociales, en la que señaló que inició gestiones para impulsar el regreso de la competencia. “Le transmití la aspiración de la Argentina de volver a ser sede de un Gran Premio de Fórmula 1. Nuestro país tiene una rica historia en el automovilismo y una pasión que nos distingue”, escribió.
El funcionario explicó que viajó por invitación de Grace Fu, ministra de Comercio de Singapur, y Tan See Leng, ministro de Energía de ese país. Además, sostuvo que la tradición automovilística argentina y el interés internacional que despierta el país justifican la posibilidad de organizar un evento de esa magnitud. “Esta tradición y el interés internacional que hoy genera la Argentina merecen un evento de gran proyección”, agregó.
La última visita de la Fórmula 1 al país fue en 1998, cuando el alemán Michael Schumacher se quedó con la victoria al volante de una Ferrari en el circuito porteño. Desde entonces, la Argentina no volvió a formar parte del calendario oficial de la categoría, aunque el Gobierno busca avanzar con las gestiones para concretar su regreso.
Uno de los principales proyectos para recuperar la competencia es la remodelación del Autódromo Juan y Óscar Gálvez, en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es adaptar el circuito a los estándares técnicos y de seguridad exigidos por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), cuyo aval resulta necesario para que pueda albergar una carrera de Fórmula 1.
Las conversaciones diplomáticas constituyen otra parte de la estrategia oficial para avanzar con la iniciativa. El encuentro de Quirno con Domenicali se inscribe en esos contactos, aunque la reunión no implica por sí misma un acuerdo para incorporar a la Argentina al calendario.
La posibilidad de organizar un Gran Premio en 2027 es limitada, ya que el calendario de esa temporada ya fue presentado y aprobado. En ese escenario, el regreso solo podría concretarse si se libera una plaza por la cancelación de alguna de las carreras previstas.
En cambio, 2028 aparece como una alternativa con mayor margen para avanzar con las obras y completar los requisitos necesarios para la homologación del circuito. Para que la fecha se concrete, será necesario que el autódromo reciba la aprobación correspondiente y que la Fórmula 1 acuerde su incorporación al calendario.
Por ahora, el Gobierno busca combinar las gestiones internacionales con la puesta a punto del circuito porteño para recuperar una carrera que la Argentina no organiza desde hace 28 años. La concreción del proyecto dependerá de los avances en las obras, la aprobación técnica de la FIA y las negociaciones con las autoridades de la categoría.
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