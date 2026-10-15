Copa Libertadores: Palmeiras le ganó a Fluminense con gol del Flaco López

En el segundo tiempo, Marlon Freitas amplió la diferencia a los 39 minutos y parecía sentenciar la historia para el conjunto paulista. Sin embargo, Wesley Natã descontó a los 47 y le devolvió la esperanza a Fluminense, que evitó llegar al encuentro de vuelta con una desventaja de dos goles. El 2-1 dejó abierta la eliminatoria, aunque con Palmeiras en una posición favorable.

La revancha se jugará el miércoles 21 de octubre en el Nubank Parque, donde el Verdao intentará sellar su clasificación a la final. Con el triunfo en Río de Janeiro, Palmeiras avanzará con un empate, mientras que una victoria de Fluminense por un gol llevará la definición a los penales. Con su gol en el Maracaná, el Flaco López dio el primer paso en una serie que todavía tiene mucho por resolver.

El resumen del partido