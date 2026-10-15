Copa Libertadores: Palmeiras le ganó a Fluminense con gol del Flaco López

Con el aporte goleador del delantero de la Selección, el Verdao venció por 2 a 1 al Tricolor como visitante en el primer duelo de las semifinales del prestigioso certamen continental.
Con un gol del Flaco López, Palmeiras venció por 2 a 1 a Fluminense en el Maracaná por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores y se acerca a jugar la definición del máximo certamen del continente. El delantero de la Selección Argentina sigue brillando en el club brasilero.
El Flaco abrió el marcador a los 44 minutos del primer tiempo, en una jugada que nació de una rápida transición ofensiva. Andreas Pereira habilitó a Joaquín Piquerez, quien avanzó y lanzó un centro preciso al área. Allí apareció el atacante argentino para conectar y poner el 1-0 en un momento clave del encuentro.
El gol tuvo un valor especial por el desarrollo del partido. Fluminense manejó buena parte de la posesión y buscó imponer condiciones ante su gente, pero Palmeiras supo aprovechar los espacios que dejaba el equipo carioca. En ese contexto, López volvió a mostrar su capacidad para encontrar situaciones de peligro y marcar diferencias en un compromiso de máxima exigencia.
Además, el tanto significó el cuarto gol del delantero en esta edición de la Libertadores y el número 23 en la temporada. El argentino asumió la responsabilidad ofensiva en un partido en el que Palmeiras no pudo contar con Vitor Roque, quien quedó afuera por una lesión en el tobillo derecho. Su aporte resultó determinante para que el equipo dirigido desde el banco por João Martins se llevara el primer triunfo de la serie.
En el segundo tiempo, Marlon Freitas amplió la diferencia a los 39 minutos y parecía sentenciar la historia para el conjunto paulista. Sin embargo, Wesley Natã descontó a los 47 y le devolvió la esperanza a Fluminense, que evitó llegar al encuentro de vuelta con una desventaja de dos goles. El 2-1 dejó abierta la eliminatoria, aunque con Palmeiras en una posición favorable.
La revancha se jugará el miércoles 21 de octubre en el Nubank Parque, donde el Verdao intentará sellar su clasificación a la final. Con el triunfo en Río de Janeiro, Palmeiras avanzará con un empate, mientras que una victoria de Fluminense por un gol llevará la definición a los penales. Con su gol en el Maracaná, el Flaco López dio el primer paso en una serie que todavía tiene mucho por resolver.
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