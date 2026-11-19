El plantel de Rodolfo Arruabarrena aterrizó en Barranquilla con los 33 futbolistas convocados, mientras el entrenador define el equipo titular para enfrentar este sábado a Atlético Mineiro desde las 19:30.
El plantel de Boca ya se encuentra en Barranquilla, Colombia, donde comenzará a ultimar los detalles de su preparación para la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. El encuentro se disputará este sábado desde las 19:30 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
El equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena tendrá su primera práctica en territorio colombiano este jueves por la tarde. El cuerpo técnico deberá tener en cuenta las condiciones climáticas de la ciudad, donde las temperaturas máximas pueden alcanzar los 32 grados.
La delegación xeneize llegó a bordo del vuelo ARG1970, que partió desde el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 15:19. El entrenador tomó la decisión de trasladar a los 33 futbolistas que integran el plantel, aunque Agustín Marchesín será la única ausencia por lesión.
Mientras tanto, los hinchas de Boca comenzaron a copar distintos puntos de Colombia. Durante el miércoles, cientos de simpatizantes llegaron a Barranquilla y aprovecharon las playas de la ciudad a la espera del encuentro decisivo, que contará con aproximadamente 30.000 espectadores en las tribunas.
Además de Barranquilla, otras ciudades costeras como Cartagena y Santa Marta también recibirán a los fanáticos xeneizes, que tienen previstos distintos banderazos entre el jueves y el viernes. Por su parte, la Conmebol organizará una fan fest en Barranquilla durante ambas jornadas, con acceso gratuito para el público.
De cara a la final, Arruabarrena recibió buenas noticias respecto de la disponibilidad de sus principales futbolistas. Santiago Ascacíbar y Lautaro Blanco, que venían arrastrando algunas molestias físicas desde el cierre del torneo, estarán en condiciones de jugar y tienen grandes posibilidades de integrar el equipo titular.
El mediocampista, con pasado en Estudiantes, pudo disputar la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield e incluso convirtió el primer tanto del encuentro. En tanto, Blanco volverá a ocupar el lateral izquierdo en reemplazo de Malcom Braida.
En el resto de las posiciones, el entrenador tendría prácticamente definida la formación. La principal incógnita se encuentra en el sector ofensivo, donde todavía debe resolver quién acompañará a Sebastián Villa y Miguel Merentiel.
De esta manera, el posible equipo de Boca para enfrentar a Atlético Mineiro sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores, Alan Velasco o Tomás Aranda y Miguel Merentiel.
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