Además de Barranquilla, otras ciudades costeras como Cartagena y Santa Marta también recibirán a los fanáticos xeneizes, que tienen previstos distintos banderazos entre el jueves y el viernes. Por su parte, la Conmebol organizará una fan fest en Barranquilla durante ambas jornadas, con acceso gratuito para el público.

Las dudas del Vasco para definir el equipo

De cara a la final, Arruabarrena recibió buenas noticias respecto de la disponibilidad de sus principales futbolistas. Santiago Ascacíbar y Lautaro Blanco, que venían arrastrando algunas molestias físicas desde el cierre del torneo, estarán en condiciones de jugar y tienen grandes posibilidades de integrar el equipo titular.

El mediocampista, con pasado en Estudiantes, pudo disputar la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield e incluso convirtió el primer tanto del encuentro. En tanto, Blanco volverá a ocupar el lateral izquierdo en reemplazo de Malcom Braida.

En el resto de las posiciones, el entrenador tendría prácticamente definida la formación. La principal incógnita se encuentra en el sector ofensivo, donde todavía debe resolver quién acompañará a Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

De esta manera, el posible equipo de Boca para enfrentar a Atlético Mineiro sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores, Alan Velasco o Tomás Aranda y Miguel Merentiel.