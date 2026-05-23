Franco Colapinto confirmó su gran momento y saldrá décimo en Canadá

La clasificación comenzó con buenas sensaciones para el argentino desde la Q1. Su primera referencia ya lo ubicaba en zona de clasificación y luego consiguió mejorar todavía más su registro. Marcó un tiempo de 1m14s466 y avanzó sin demasiados sobresaltos.

Incluso atravesó un momento de incertidumbre cuando informó por radio una posible falla en los frenos. “No vemos nada mal”, le respondieron desde el box.

Franco Colapinto Canadá

La mejor versión

La gran explosión llegó en la Q2. Allí Colapinto mostró la mejor versión del fin de semana y exprimió al máximo las capacidades del Alpine A526. Después de un sólido primer intento, llegó el giro decisivo: registró un tiempo de 1m13s857 y logró meterse en la Q3 por apenas un puesto.

La reacción del piloto fue inmediata. “¡Woooou, vamos, yes, buen trabajo!”, lanzó por radio apenas recibió la confirmación de que había conseguido avanzar a la última tanda.

En esa instancia ya compartía pista con los protagonistas habituales de la categoría. El argentino mejoró incluso su marca inicial y clavó el reloj en 1m13s697, aunque posteriormente no logró bajar ese registro y terminó asegurando el décimo puesto de salida.

Otra vez superó a Gasly

Más allá de la posición, el dato que sobresale es otro: por segunda carrera consecutiva Colapinto se convirtió en la referencia principal de Alpine. Después de un arranque de temporada difícil, donde Pierre Gasly dominaba con claridad dentro de la estructura francesa, el panorama comenzó a modificarse desde la introducción del nuevo paquete aerodinámico en Miami.

Desde entonces el argentino parece haber encontrado una conexión más natural con el A526 y sus resultados comenzaron a reflejarlo.

En Montreal volvió a quedar en evidencia. Mientras Gasly mostró dificultades y nunca encontró consistencia, Colapinto avanzó con autoridad y volvió a instalarse entre los diez mejores.

La pole position quedó en manos del británico George Russell, de Mercedes, que registró un espectacular tiempo de 1m12s578 y compartirá la primera fila con su compañero Kimi Antonelli. Detrás estarán los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Lewis Hamilton partirá quinto con Ferrari.

Ahora el foco se traslada a la carrera principal, donde aparece una variable que puede alterar todos los planes: la lluvia. Los pronósticos anticipan posibles precipitaciones sobre Montreal y, en un circuito estrecho, rápido y con muros muy cerca, cualquier error puede resultar decisivo.

Para Colapinto el desafío será sostener el ritmo que mostró durante todo el fin de semana y transformar una clasificación destacada en puntos importantes. Lo cierto es que, más allá de lo que ocurra el domingo, el argentino ya dejó una señal clara: hoy es una de las piezas que mejor está respondiendo dentro de Alpine.

La grilla completa

1- George Russell (Mercedes)

2- Kimi Antonelli (Mercedes)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Oscar Piastri (McLaren)

5- Lewis Hamilton

6- Verstappen (Red Bull)

7- Isack Hadjar (Red Bull)

8- Charles Leclerc (Ferrari)

9- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10- Franco Colapinto (Alpine)

11- Nico Hulkenberg (Audi)

12- Liam Lawson (Racing Bulls)

13- Gabriel Bortoleto (Audi)

14- Pierre Gasly (Alpine)

15- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

16- Oliver Bearman (Haas)

17- Esteban Ocon (Haas)

18- Alexander Albon (Wi)

19- Fernando Alonso (Aston Martin)

20- Sergio Pérez (Cadillac)

21-Lance Stroll (Aston Martin)

22- Valtteri Bottas (Cadillac)