Franco Colapinto corre en el Gran Premio de Singapur: hora, TV y grilla de largada

El argentino intentará revertir un fin de semana complicado en el circuito de Marina Bay. Primero, debió abandonar en la carrera Sprint y, después, quedó eliminado en la Q2. Todo lo que tenés que saber de cara a esta competencia.
Franco Colapinto (Alpine) correrá este domingo en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, donde largará desde la 15º posición y buscará volver a sumar puntos. La competencia empezará a las 9 hora argentina y podrá verse en directo por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN.
Hasta ahora, el pilarense tuvo un fin de semana complicado en el circuito callejero de Marina Bay. Primero, debió abandonar en la carrera Sprint y, luego, no consiguió clasificar a la Q3 y quedó 16º. Sin embargo, avanzó un puesto por la sanción el británico George Russell, que debió cambiar el motor y otras piezas de su Mercedes.
La pole position fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que atraviesa su mejor momento en la temporada de la F1. El cuatro veces campeón de la categoría giró en 1:31,373, para sacarle 54 milésimas de ventaja al monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, ambos con Ferrari. El top 5 lo completan el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, y el británico Lando Norris (McLaren).
A diferencia de Colapinto, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, se destacó en las pruebas de clasificación y saldrá desde la séptimo lugar.
“En general, la Q2 fue muy mala, perdimos mucho el balance del auto. Fue un desastre, de los peores balances que tuve en mucho tiempo”, analizó el argentino en los boxes. Y más allá de que el circuito callejero de Marina Bay complicó sus aspiraciones, también los problemas con el auto hicieron su aporte a un sábado para olvido. “No entiendo bien por qué en la Q1 el auto se sentía bien y tenía bastante para mejorar, pero al final la Q2 terminó siendo un desastre”, consideró.
Colapinto, que tiene 27 puntos en lo que va de la temporada, buscará volver a sumar después de un mes. La última vez que lo hizo fue el 13 de septiembre, en el Gran Premio de Madrid, donde cosechó siete unidades. El fin de semana pasado terminó 13º en el GP de Bahréin, tras remontar ocho posiciones.
La competencia en Singapur se disputará a 62 vueltas en Marina Bay. Un circuito de 4,927 kilómetros y 19 curvas, en el que los pilotos se ven exigidos en el aspecto físico y suelen perder hasta tres kilos durante la prueba por las condiciones húmedas del clima.
comentar