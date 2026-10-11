Franco Colapinto corre en el Gran Premio de Singapur: hora, TV y grilla de largada

“En general, la Q2 fue muy mala, perdimos mucho el balance del auto. Fue un desastre, de los peores balances que tuve en mucho tiempo”, analizó el argentino en los boxes. Y más allá de que el circuito callejero de Marina Bay complicó sus aspiraciones, también los problemas con el auto hicieron su aporte a un sábado para olvido. “No entiendo bien por qué en la Q1 el auto se sentía bien y tenía bastante para mejorar, pero al final la Q2 terminó siendo un desastre”, consideró.

Colapinto intentará avanzar puestos en el circuito callejero de Marina Bay y volver a sumar puntos.

Colapinto, que tiene 27 puntos en lo que va de la temporada, buscará volver a sumar después de un mes. La última vez que lo hizo fue el 13 de septiembre, en el Gran Premio de Madrid, donde cosechó siete unidades. El fin de semana pasado terminó 13º en el GP de Bahréin, tras remontar ocho posiciones.

La competencia en Singapur se disputará a 62 vueltas en Marina Bay. Un circuito de 4,927 kilómetros y 19 curvas, en el que los pilotos se ven exigidos en el aspecto físico y suelen perder hasta tres kilos durante la prueba por las condiciones húmedas del clima.