Franco Colapinto fue autocrítico tras la clasificación en el GP de Singapur: "Fue un desastre"

De cara a la competencia, Colapinto reconoció que las posibilidades de avanzar serán limitadas en el circuito callejero de Marina Bay, donde los sobrepasos resultan difíciles. “Intentaremos mejorar mañana, es difícil pasar acá, pero intentaremos”, sostuvo sobre sus expectativas para el domingo.

La clasificación fue el segundo golpe para el argentino durante la jornada, ya que previamente había tenido que abandonar el Sprint por un problema mecánico en su Alpine. El auto quedó detenido en plena pista cuando se disputaban las primeras vueltas y el Safety Car se encontraba en circulación.

“Fue una lástima, un problema del auto que no sabemos qué es. Era una buena oportunidad”, explicó Colapinto después del abandono. La falla le impidió continuar en una competencia en la que buscaba sumar puntos y condicionó su actividad antes de la clasificación.

El Sprint se reanudó en la vuelta número siete y terminó con la victoria de Max Verstappen. Tras los inconvenientes del sábado, Colapinto buscará mejorar el comportamiento de su auto para la carrera principal del Gran Premio de Singapur este domingo a las 9:00 horas, en la que partirá desde la 15ª posición.