Franco Colapinto fue autocrítico tras la clasificación en el GP de Singapur: "Fue un desastre"

El argentino quedó eliminado en la Q2 y largará 15° en la carrera del domingo de Fórmula 1. Antes, había abandonado el Sprint por un problema en su Alpine.
Franco Colapinto tuvo una clasificación complicada en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y largará desde el 15° puesto en la carrera del domingo. Tras quedar eliminado en la Q2, el piloto argentino fue contundente al evaluar el rendimiento de su Alpine y reconoció que tuvo problemas con el balance del auto.
“En general la Q2 fue muy mala, perdimos mucho el balance del auto. Fue un desastre, de los peores balances que tuve en mucho tiempo”, afirmó el bonaerense en diálogo con ESPN. El resultado llegó después de un inicio adverso de fin de semana, marcado por su abandono en la carrera Sprint.
Colapinto explicó que no logró entender por qué el rendimiento del vehículo empeoró durante la segunda tanda de clasificación. “No entiendo bien por qué, en Q1 el auto se sentía bien y tenía bastante para mejorar, pero al final la Q2 terminó siendo un desastre”, señaló.
Aunque finalizó la clasificación en el 16° lugar, el argentino avanzará una posición en la grilla y largará 15° debido a la sanción que recibió George Russell. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvo una jornada más favorable y consiguió ingresar a la Q3, por lo que comenzará la carrera desde el séptimo puesto.
De cara a la competencia, Colapinto reconoció que las posibilidades de avanzar serán limitadas en el circuito callejero de Marina Bay, donde los sobrepasos resultan difíciles. “Intentaremos mejorar mañana, es difícil pasar acá, pero intentaremos”, sostuvo sobre sus expectativas para el domingo.
La clasificación fue el segundo golpe para el argentino durante la jornada, ya que previamente había tenido que abandonar el Sprint por un problema mecánico en su Alpine. El auto quedó detenido en plena pista cuando se disputaban las primeras vueltas y el Safety Car se encontraba en circulación.
“Fue una lástima, un problema del auto que no sabemos qué es. Era una buena oportunidad”, explicó Colapinto después del abandono. La falla le impidió continuar en una competencia en la que buscaba sumar puntos y condicionó su actividad antes de la clasificación.
El Sprint se reanudó en la vuelta número siete y terminó con la victoria de Max Verstappen. Tras los inconvenientes del sábado, Colapinto buscará mejorar el comportamiento de su auto para la carrera principal del Gran Premio de Singapur este domingo a las 9:00 horas, en la que partirá desde la 15ª posición.
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