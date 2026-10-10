Franco Colapinto no logró avanzar a la Q3 y largará 15º en el Gran Premio de Singapur

"LA Q2 FUE MUY MALA, PERDIMOS EL BALANCE DEL AUTO": la autocrítica de Franco Colapinto, tras su clasificación en el #SingaporeGP. Mirá TODA la #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/Q9jbaVG7Jq — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 10, 2026

El argentino había mostrado un rendimiento competitivo en la primera tanda de la clasificación. Con un tiempo de 1:33.261, logró avanzar a la Q2 con un registro similar al de Gasly y mantuvo las esperanzas de meterse entre los diez mejores en el circuito callejero de Marina Bay.

Sin embargo, en la segunda fase no consiguió repetir ese nivel. En su primer intento marcó 1:33.866, un tiempo que lo dejó en el 12° lugar de manera provisoria, mientras que su compañero de equipo había registrado 1:33.174.

En su siguiente salida a pista, Colapinto bajó su marca a 1:33.787, pero no fue suficiente para salir de los últimos puestos. Además, tocó el muro con el costado derecho del Alpine durante su intento final, lo que complicó sus posibilidades de mejorar y lo dejó en el 16° puesto, entre los seis pilotos eliminados de la Q2.

Gasly, en cambio, consiguió avanzar a la tanda decisiva con un registro de 1:32.602. El francés terminó octavo en la Q3, aunque comenzará la carrera desde el séptimo lugar por la sanción que recibió Russell.

Verstappen se quedó con la pole en Singapur

El neerlandés Max Verstappen fue el más rápido de la clasificación y consiguió la pole position con una vuelta de 1:31.373. La diferencia con Charles Leclerc, segundo con Ferrari, fue de apenas 54 milésimas, mientras que Lewis Hamilton terminó tercero.

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se ubicó cuarto, seguido por Lando Norris (McLarenn) y Oscar Piastri (también por McLaren). Pierre Gasly fue el mejor piloto de Alpine en la clasificación, con el octavo tiempo, que le permitirá largar séptimo por la sanción a Russell.

El británico de Mercedes había conseguido el sexto mejor registro en la Q3, pero deberá partir desde el fondo de la grilla por una penalización de 40 puestos. Isack Hadjar, por su parte, tampoco pudo registrar un tiempo debido a un problema mecánico al comienzo de la sesión.

El abandono en la Sprint complicó el sábado de Colapinto

Franco Colapinto tuvo una carrera Sprint complicada en el Gran Premio de Singapur. El piloto argentino debió abandonar en la cuarta vuelta, cuando su Alpine perdió potencia mientras circulaba detrás del auto de seguridad. El problema mecánico le impidió completar la competencia y buscar los puntos que entregaba la prueba corta, en la que se impuso el neerlandés Max Verstappen.

El argentino había largado desde el 11° puesto, después de quedarse a las puertas de la tercera fase de la clasificación Sprint del viernes. En los primeros metros perdió una posición y luego fue superado por Nico Hülkenberg y Oliver Bearman, por lo que cayó al 13° lugar. Cuando intentaba acomodarse en la competencia, la falla terminó con sus posibilidades.

“Una lástima, obviamente. Un problema del auto ajeno a nosotros, veremos exactamente qué es”, explicó Colapinto después de la carrera. Alpine debió revisar el monoplaza para identificar el origen del inconveniente y preparar el auto para la clasificación.

La Sprint estuvo marcada por la lluvia, los accidentes y los problemas mecánicos. Verstappen se quedó con la victoria en una carrera que tuvo una reelargada tras el choque de George Russell contra las barreras. El británico perdió el control de su Mercedes y provocó la salida del auto de seguridad, en un contexto de condiciones complicadas en el circuito callejero de Marina Bay.

La prueba también tuvo un cierre accidentado, con un choque entre los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri cuando el británico intentó superar a su compañero en la última vuelta. Piastri abandonó y Norris perdió varias posiciones, mientras que Lewis Hamilton y Charles Leclerc completaron el podio detrás de Verstappen. La Sprint terminó con apenas 13 autos que cruzaron la bandera a cuadros.

La actividad de Colapinto en el GP de Singapur

- Domingo 11 de octubre: carrera a 62 vueltas, desde las 9 (hora argentina).

TV: Fox Sports, Disney+ en Sudamérica y F1TV.