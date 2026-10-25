Franco Colapinto largará 21º en el Gran Premio de Estados Unidos: a qué hora corre y TV

El piloto argentino deberá remontar desde el fondo de la grilla por una sanción técnica, mientras que Kimi Antonelli, con Mercedes, partirá adelante tras dominar la clasificación en Austin.
Franco Colapinto tendrá un desafío cuesta arriba este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Aunque terminó 15º en la clasificación, una penalización por cambios en la unidad de potencia lo relegará al 21º puesto de partida en el Circuito de las Américas. La competencia empezará a las 17, hora de nuestro país, y podrá verse por la cadena Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.
En la otra punta de la grilla, Kimi Antonelli se adueñó de la pole position con Mercedes. Max Verstappen e Isack Hadjar, ambos de Red Bull, finalizaron segundo y tercero, respectivamente, y acompañarán al italiano en los primeros lugares.
La sanción del argentino se originó por el uso de una cuarta unidad de control electrónica en su Alpine, cuando el reglamento establece un máximo de tres por año. El castigo implicó una pérdida de diez posiciones para la largada, en un fin de semana en el que el equipo también trabajó sobre el ritmo de carrera y el desgaste de los neumáticos.
Durante la primera tanda, el pilarense consiguió superar a Pierre Gasly, su compañero de equipo, y avanzar a la Q2. El francés, en cambio, debió esperar hasta su último intento para asegurarse el pase, luego de que los comisarios le anularan una vuelta por exceder los límites de la pista.
La segunda instancia resultó el límite para Colapinto: el A526 no mostró el rendimiento necesario para meterse entre los diez mejores. De esta manera, el argentino cerró la clasificación en el 15º lugar, aunque la penalización modificará su posición definitiva en la grilla.
Gabriel Bortoleto también deberá afrontar una largada desde el fondo. El brasileño recibió varias sanciones por modificaciones en su Audi y saldrá detrás del piloto de Alpine, que tendrá que buscar una remontada para acercarse a la zona de puntos.
En la Q3, Antonelli marcó un tiempo de 1:34.035 y aseguró el primer puesto. Verstappen quedó a 179 milésimas, mientras que Hadjar terminó a 215. Charles Leclerc y Lewis Hamilton completaron los cinco primeros puestos de una clasificación que dejó al joven de Mercedes en la posición de privilegio para la carrera del domingo.
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