Franco Colapinto largará 21º en el Gran Premio de Estados Unidos: a qué hora corre y TV

La segunda instancia resultó el límite para Colapinto: el A526 no mostró el rendimiento necesario para meterse entre los diez mejores. De esta manera, el argentino cerró la clasificación en el 15º lugar, aunque la penalización modificará su posición definitiva en la grilla.

Gabriel Bortoleto también deberá afrontar una largada desde el fondo. El brasileño recibió varias sanciones por modificaciones en su Audi y saldrá detrás del piloto de Alpine, que tendrá que buscar una remontada para acercarse a la zona de puntos.

En la Q3, Antonelli marcó un tiempo de 1:34.035 y aseguró el primer puesto. Verstappen quedó a 179 milésimas, mientras que Hadjar terminó a 215. Charles Leclerc y Lewis Hamilton completaron los cinco primeros puestos de una clasificación que dejó al joven de Mercedes en la posición de privilegio para la carrera del domingo.

La grilla de largada del GP de Estados Unidos