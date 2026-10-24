Franco Colapinto largará desde el fondo en Austin y buscará una remontada

A pesar de esas condiciones, consiguió superar el primer corte clasificatorio y mostró un rendimiento competitivo frente a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

En la Q1, el argentino logró un tiempo 71 milésimas más rápido que el francés, quien había sufrido la anulación de su primer intento por exceder los límites de pista.

Problemas en Alpine

Sin embargo, las dificultades del Alpine volvieron a quedar expuestas durante la segunda tanda. El monoplaza mostró problemas de estabilidad sobre los pianos y los numerosos baches del circuito estadounidense, una característica que perjudicó la tracción y la aceleración a la salida de las curvas.

En su primer intento de Q2, Colapinto utilizó neumáticos blandos usados y quedó a apenas una décima del registro de Gasly, que había salido con un juego nuevo.

En la última salida, ambos pilotos mejoraron sus tiempos, aunque con resultados diferentes. Colapinto marcó 1m35s722 y terminó 14º, beneficiado por la anulación de una vuelta de Oliver Bearman, mientras que Gasly consiguió avanzar hasta el undécimo puesto con un registro de 1m35s080.

El francés, además, partirá desde la décima posición gracias a la penalización de cinco lugares que recibió Arvid Lindblad, de Racing Bulls.

Antonelli se quedó con la pole

La clasificación tuvo como gran protagonista al italiano Kimi Antonelli, quien consiguió la pole position con Mercedes al establecer un tiempo de 1m34s035.

El piloto superó por 179 milésimas al neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, mientras que el francés Isack Hadjar, compañero del tetracampeón mundial, completó los tres primeros lugares, a 215 milésimas del líder.

Detrás se ubicaron los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, seguidos por George Russell, Oscar Piastri y Lando Norris. Los Racing Bulls de Lindblad y Liam Lawson completaron los diez primeros puestos de la clasificación.

Para Alpine, el resultado dejó una preocupación adicional por el rendimiento de Racing Bulls, su rival directo en el campeonato de Constructores.

La escudería italiana llegó a Austin con mejoras aerodinámicas que le permitieron mantener una ventaja competitiva sobre el equipo francés, al que supera por 100 puntos contra 68 en la clasificación general.

Colapinto, en tanto, deberá apostar a una estrategia acertada, al cuidado de los neumáticos y a las oportunidades que puedan presentarse durante la competencia para recuperar posiciones.

El argentino sabe que largar desde el fondo representa un desafío importante, especialmente en un circuito exigente como Austin, donde las características del trazado y la degradación de los neumáticos pueden resultar determinantes.

La carrera se disputará este domingo desde las 17, hora argentina, y tendrá al piloto de Alpine con la obligación de remontar desde el penúltimo puesto. Después de un fin de semana dedicado especialmente a encontrar un buen ritmo de carrera, Colapinto buscará aprovechar ese trabajo para avanzar en el pelotón y acercarse a la zona de puntos.